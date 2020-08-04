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Взрывная волна от взрыва в Бейруте дошла по морю до Кипра

4 августа, 20:46

Елена Вус Елена Вус

Жертвами взрыва стали по меньшей мере 10 человек

Взрывная волна отвзрыва в столице Ливана – Бейруте – дошла до острова Кипр (примерно 250 км). Сообщается о десяти жертвах и "очень высоком числе пострадавших".

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Об этом сообщает агентство Reuters.

Бейрутский губернатор назвал взрыв в порту беспрецедентным и сравнил его с ядерными ударами по Хиросиме и Нагасаки.

В свою очередь премьер-министр Ливана Хасан Диаб объявил 5 августа днем общенационального траура по жертвам взрыва в столице страны, сообщает телеканал "Скай ньюс — Арабия".

Кроме того, власти сообщают, что в результате взрыва пострадала примерно половина города. Люди выкладывают в сети видео, где видно, какой ущерб нанес мощный взрыв.

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"Ливанские службы безопасности и медицинские источники сообщают, что по меньшей мере 10 человек погибли после взрыва в Бейруте", – говорится в сообщении Reuters.

Министр здравоохранения страны также сообщил об "очень высоком числе пострадавших". О сотнях пострадавших сообщают и местные СМИ.

Также местные СМИ сообщают, что под завалами могут находиться десятки пострадавших.

Напомним, сегодня вечером в столице Ливана Бейруте в районе порта прогремели два мощных взрыва . Министр здравоохранения Хамад Хассан заявил, что взрыв произошел на судне с пиротехникой.

Все подробности в спецтеме Мощный взрыв в Бейруте

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Кипр Ливан взрыв жертвы море бейрут
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