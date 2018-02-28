Японца арестовали за стеснительность

В один и тот же день он более ста раз звонил в службу занятости и молчал в трубку

В японском городе Хигасимацусима, префектура Мияги, арестовали 42-летнего безработного. Он 159 раз позвонил в службу занятости, но так ничего и не сказал.

Об этом сообщает SoraNews24.

Все 159 были сделаны в один и тот же день. Он упорно звонил с половины третьего до пяти вечера и молчал в трубку.

Позже полиция выяснила, что звонки исходили из соседнего города. Мужчина сказал, что хотел кое-что сказать, но так и не уточнил, что именно.

Скорее всего он ничего не могу сказать из-за стеснительности.

Напомним, недавно петербуржца арестовали за демонстрацию надувного утенка. Суд арестовал Артема Гончаренко за нарушение административного законодательства во время акции сторонников Навального, которая происходила в городе 28 января.

Ранее китайские СМИ сообщили об аресте мужчины, который украл 800 метров дорожного покрытия, чтобы заработать на этом денег. Для кражи злоумышленник использовал строительную технику, взятую напрокат. Оказалось, что за исчезновением дороги стоял некий мужчина по фамилии Чжу (другая информация о нем не разглашается). Он взял в аренду бульдозер и грузовик, с помощью которых раздробил бетонное покрытие дороги и увез обломки.