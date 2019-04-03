Японцы оказались в шоке от "подарка" нового императора

Жители Страны восходящего солнца не хотят каникул в честь нового правителя Нурохито – не знают, чем себя занять

Принц Нарухито и его отец император Акихито. Фото: AFP

Японцы оказались в шоке от "подарка" нового императора //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/4a0/a4d/5ca4a0a4d33a5.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/4a0/a4d/5ca4a0a4d33a5.jpg 2019-04-03T15:05:28+03:00 Другие страны Жители Страны восходящего солнца не хотят каникул в честь нового правителя Нурохито - не знают, чем себя занять

Японские граждане со смешанными чувствами ужаса и обеспокоенности встретили новость о длительных каникулах, которые были объявлены в связи с началом новой эры, которая начнется 1 мая после интронизации нового императора Нарухито.

В частности, как пишет The Guardian, работников по найму, которым платят почасово или посуточно, обеспокоит то, что их доход сильно сократится, а родители, занятые в сфере услуг не знают, чем занять своих детей на время долгих каникул.

Согласно опросу в местной прессе, 45% японцев заявили, что "не рады" длинным каникулам.

А вот исследование японского туристического агентства Expedia Japan показало, что в сравнении с жителями других 19 стран японцы в течение года берут меньше всего отпускных дней – в среднем, 10 дней в течение года.

Напомним, ранее стало известно, что новая эра в Японии с вступлением на престол наследного принца Нарухито будет носить имя "Рэйва", что переводится как "Мир и процветание"

Как мы писали, на императорский трон он взойдет на следующий день после того, как его отец, император Акихито, завершит процедуру отречения от престола 30 апреля, положив конец эре Хэйсэй, которая длилась в течение последних 30 лет. Он будет первым императором, отрекшимся от престола в Японии за более чем два столетия.

Еще в 2016 году действующий император признался, что из-за почтенного возраста и здоровья уже не в силах выполнять свою работу. В июне Парламент принял закон, который позволил Акихито отречься от престола.

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