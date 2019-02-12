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Японии нужны все Курилы целиком: Синдзо Абэ сделал заявление о мире с Россией

Вчера, 12:32

Японский премьер подчеркнул, что мирный договор будет заключен только после "демаркации границы"

Синдзо Абэ
Синдзо Абэ. Фото: AFP
Японии нужны все Курилы целиком: Синдзо Абэ сделал заявление о мире с Россией //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/29e/dd3/5c629edd30ae2.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/29e/dd3/5c629edd30ae2.jpg Другие страны Японский премьер подчеркнул, что мирный договор будет заключен только после "демаркации границы"

Пока Россия и Япония не определят границы между двумя государствами, Токио и Москва не смогут заключить мирный договор, предупредил японский премьер Синдзо Абэ, выступая в нижней палате парламента своей страны.

Подчеркнув, что мирный договор будет заключен лишь после "демаркации границы", Абэ отказался отвечать на вопрос о том, что будет, если Россия согласится передать только два из четырех островов Курильской гряды – Хабомаи и Шикотан.

"Наша задача – решить территориальный вопрос и заключить мирный договор, это наша позиция. Ответы сверх этого относятся к содержанию переговоров, и я воздержусь от них", – сказал глава японского правительства.

Он заверил в том, что предметом переговоров с Кремлем являются все четыре северных острова.

"В этой позиции нет никаких изменений", – резюмировал Абэ.

Таким образом, он повторил свою прежнюю позицию насчет того, что Токио готово заключить мирный договор с Москвой исключительно после решения территориального спора.

В то же время министр иностранных дел РФ Сергей Лавров предупредил, что, если Токио не подтвердит суверенитет Москвы над Курильскими островами, российско-японский диалог будет невозможен.

Напомним, в ноябре 2018 года во время встречи с российским президентом Владимиром Путиным Синдзо Абэ обещал, что после передачи японцам Курил, на них не будут строить американские военные базы.

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Тег Россия, Япония, Курилы, Абэ, территориальный спор, Синдзо Абе, Курильские острова

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Источник:

Интерфакс

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