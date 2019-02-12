Японии нужны все Курилы целиком: Синдзо Абэ сделал заявление о мире с Россией
Японский премьер подчеркнул, что мирный договор будет заключен только после "демаркации границы"
Пока Россия и Япония не определят границы между двумя государствами, Токио и Москва не смогут заключить мирный договор, предупредил японский премьер Синдзо Абэ, выступая в нижней палате парламента своей страны.
Подчеркнув, что мирный договор будет заключен лишь после "демаркации границы", Абэ отказался отвечать на вопрос о том, что будет, если Россия согласится передать только два из четырех островов Курильской гряды – Хабомаи и Шикотан.
"Наша задача – решить территориальный вопрос и заключить мирный договор, это наша позиция. Ответы сверх этого относятся к содержанию переговоров, и я воздержусь от них", – сказал глава японского правительства.
Он заверил в том, что предметом переговоров с Кремлем являются все четыре северных острова.
"В этой позиции нет никаких изменений", – резюмировал Абэ.
Таким образом, он повторил свою прежнюю позицию насчет того, что Токио готово заключить мирный договор с Москвой исключительно после решения территориального спора.
В то же время министр иностранных дел РФ Сергей Лавров предупредил, что, если Токио не подтвердит суверенитет Москвы над Курильскими островами, российско-японский диалог будет невозможен.
Напомним, в ноябре 2018 года во время встречи с российским президентом Владимиром Путиным Синдзо Абэ обещал, что после передачи японцам Курил, на них не будут строить американские военные базы.
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