Япония может подписать договор с Россией по Курилам: СМИ выяснили условия

Премьер-министр Японии Абэ готов сосредоточиться на передаче меньших островов Курильской гряды

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ. Фото: AFP

Япония может подписать договор с Россией по Курилам: СМИ выяснили условия //smm9.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/49e/e9c/5c449ee9cad16.jpg //smm3.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/49e/e9c/5c449ee9cad16.jpg 2019-01-21T08:39:00+02:00 Другие страны Премьер-министр Японии Абэ готов сосредоточиться на передаче меньших островов Курильской гряды

Премьер-министр Синдзо Абэ рассматривает возможность заключения мирного договора с Россией, если Москва передаст Японии два из четырех спорных островов Курильской гряды, сообщает агентство "Киодо" со ссылкой на правительственные источники.

По словам собеседников агентства, премьер-министр Японии Абэ готов сосредоточиться на передаче меньших островов Курильской гряды – Хабомаи и Шикотана.

Как отмечают источники, он понимает, что если Токио продолжит настаивать на возвращении сразу четырех спорных островов, то это может не только привести к тупику в переговорах, но и сократить шансы на получение даже двух островов – Хабомаи и Шикотан.

"Это нереально", - прокомментировал высокопоставленный правительственный чиновник, близкий к Абэ, возможность убедить Россию передать Японии все четыре спорных острова.

После оценки общественного мнения Абэ, как ожидается, вынесет окончательное решение о том, должна ли Япония заключить сделку с Россией на основе обеспечения передачи двух меньших островов.

Напомним, Кремль подтвердил новую встречу Путина и Абэ. Она состоится 22 января в Москве. Синдзо Абэ посетит РФ по приглашению российского лидера. Как сообщили в Кремле, политики обсудят состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической и гуманитарной областях. Кроме того, также будут рассмотрены вопросы международной, региональной повесток дня и мирного договора между двумя государствами.

Как известно, по итогам переговоров на полях саммита G20 в Буэнос-Айресе Путин сообщил, что договорился с премьер-министром Японии Синдзо Абэ о новом механизме решения проблемы мирного договора.

Напомним, Путин предлагал до конца 2018 года заключить мирный договор с Японией без каких-либо предварительных условий.

Спор между Японией и Россией по поводу Южных Курил является неурегулированным со времени окончания Второй мировой войны. После войны все Курильские острова были включены в состав СССР, однако принадлежность островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и группы островов Хабомаи оспаривается Японией, считающей их занятыми в форме, не имеющей юридических оснований.

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