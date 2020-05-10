Япония выходит из карантина досрочно

Правительство Японии рассматривает возможность отмены продленных ранее экстренных мер против распространения коронавируса в большинстве провинций страны раньше, чем планировалось, сообщает японское агентство Kyodo, ссылаясь на источники в правительстве, включая министра экономики Ясутоши Нисимуру.

Согласно источникам, к четвергу следующей недели меры, действующие до 31 мая, могут быть отменены в 34 из 47 префектур. Остальные, включая столицу Токио, а также Осаку и Киото, по-прежнему считаются районами, нуждающимися в "особом внимании".

Ограничительные меры в Японии не такие строгие, как в Европе. Людям было приказано по возможности оставаться дома. Согласно опросу, проведенному информационным агентством Kyodo, более половины японцев не одобряют действия правительства по борьбе с кризисом.

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Многие недовольны длительностью чрезвычайных мер, требующих, чтобы они оставались дома, и закрытием многих магазинов и небольших компаний, борющихся за выживание. На сегодняшний день в Японии зарегистрировано 16 400 случаев заболевания коронавирусной инфекцией и 630 случаев смерти. Количество вновь зараженных людей круглосуточно сокращается.

Ранее "Сегодня" рассказывали о том, что Олимпийские и Паралимпийские игры 2020 года, которые должны были пройти в Токио, перенесены на следующее лето в связи с пандемией коронавируса.

Сообщалось также, что в Японии каждому жителю выплатят по "карантинной тысяче" – денежную сумму, эквивалентную тысяче долларов.

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