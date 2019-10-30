Япония заявила, что российские самолеты трижды нарушали ее воздушное пространство

Пара МиГ-31 / Фото: Flickr

Военные самолеты РФ трижды за последние полгода нарушали воздушное пространство Японии. Об этом говорится в заявлении Объединенного комитета начальников штабов Сил самообороны Японии на основе статистических данных.

По данным японских военных, дважды нарушение воздушного пространства было зафиксировано 20 июня этого года — в районе островов Минамидайто на юге страны и Хатидзёдзима к юго-востоку от столичного региона. Еще одно нарушение японского воздушного пространства российскими военными самолетами, как утверждается, было совершено 23 июля.

Согласно опубликованным данным, в общей сложности истребители Сил самообороны Японии с апреля по сентябрь 2019 года 470 раз вылетали на перехват военных самолетов других государств в связи с их приближением к воздушному пространству страны. По сравнению с аналогичным периодом в прошлом году этот показатель снизился на 91 вылет. Больше всего вылетов было совершено для сопровождения самолетов КНР — 332. На перехват российских самолетов японские истребители вылетали 135 раз, что на 76 вылетов меньше, чем в аналогичный период 2018 года.

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Как сообщали новости "Сегодня", 7 августа Украина пустила в свое воздушное пространство российский самолет. Boeing-738 REG-VQBMG российской авиакомпании "Глобус", который летел в Москву из Италии, благодаря Украине обошел грозовой фронт и не подвергся опасности непогоды.

Напомним, с 25 октября 2015 года прекращено авиасообщение между Украиной и РФ. Таким образом, вступили в силу санкции, которые были введены в отношении российских авиакомпаний, нарушавших законодательство Украины. В украинском санкционном списке оказались 29 российских авиакомпаний, 27 из которых незаконно осуществляли полеты в оккупированный Крым, и две украинские компании, "национализированные" так называемым правительством временно оккупированного Крыма.

В ответ на украинские санкции Росавиация закрыла российское небо для украинских авиакомпаний.

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