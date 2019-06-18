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Японию встряхнуло мощное землетрясение: объявлена угроза цунами

18 июня, 17:32

До префектур Ниигата, Ямагата и острова Садо неизбежно доберутся волны, но серьезных разрушений быть не должно

Фото: Flickr

В северо-восточном регионе Японии произошло мощное землетрясение магнитудой 6,8.

В связи со случившимся в префектурах Ниигата, Ямагата, Исикава, а также на острове Садо было объявлено предупреждение о риске формирования цунами.

По данным японского метеорологического агентства, эпицентр землетрясения залегал на глубине 10 км.

Сейсмологи утверждают, что до всех этих частей Японии, кроме Исикавы, "неизбежно" доберутся волны цунами, но серьезных разрушений, по их словам, быть не должно.

Информация о разрушениях и жертвах пока не поступала. Также не зафиксировано каких-либо внештатных ситуаций на атомных электростанциях "Касивадзаки-Карива" (префектура Ниигата), "Онагава" (префектура Мияги) и "Фукусима-1" (префектура Фукусима).

Несмотря на это, на ряде железнодорожных веток в регионе было остановлено движение, а также были перекрыты некоторые скоростные дорожные магистрали, а несколько сотен домов остались без света.

Напомним, прошлой осенью на японском острове Хоккайдо произошло мощное землетрясение магнитудой 6,6 балла, которое унесло жизни 30 человек и более сотни пострадали.

Мы также писали, о землетрясении магнитудой 6,0 в Японии сообщалось прошлым летом.

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Тег Япония, землетрясение, эпицентр, подземные толчки

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Источник:

ТАСС

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