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Юго-восток Фиджи всколыхнуло мощное землетрясение

2 сентября, 07:26

Магнитуда подземных толчков составила 6,7

/ Фото: Flickr

На юго-востоке Фиджи произошло землетрясение магнитудой 6,7. Об этом сообщила новозеландская государственная сейсмологическая служба.

Подземные толчки были зафиксированы у берегов острова Оно-и-Лау. По данным сейсмологов, эпицентр землетрясения располагался примерно в 100 километрах к северу от поселка Нукуни, расположенного на северном побережье острова.

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На данный момент данных о пострадавших и разрушениях не поступало, а угроза цунами не объявлялась.

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Напомним, недавно на западе Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,9. Его эпицентр располагался в 261 км к юго-западу от города Тангеранг, где проживают около 1,3 млн человек. Очаг залегал на глубине 10 км. Сильные подземные толчки ощущались в том числе в индонезийской столице Джакарте, расположенной на острове Ява. Сначала данные сейсмологов о магнитуде подземных толчков разнились.

А в сентябре прошлого года землетрясение вызвало в Индонезии разрушительное цунами, которое обрушилось на остров Сулавеси. Стихия привела к гибели более двух тысяч человек, а также многочисленным инфраструктурным разрушениям.

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Фиджи землетрясение магнитуда подземные толчки

Источник: ТАСС

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