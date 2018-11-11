Южная Корея отблагодарила КНДР за грибы мандаринами

Мандарины упаковали в 20 тысяч коробок и разделили на четыре партии

Власти Южной Кореи отправили в КНДР 200 тонн мандаринов в ответ на подаренные президенту страны Мун Чжэ Ину деликатесные грибы. Грузовые самолеты с фруктами отправили с острова Чеджудо, сообщает агентство Yonhap.

Мандарины упаковали в 20 тысяч коробок и разделили на четыре партии, для каждой из которых подготовили по четыре самолета.

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"Мандарины были выбраны, потому что они сейчас в сезоне, и это своего рода плод, который редко встречается в Северной Корее", – сказал представитель южнокорейского президента.

Напомним, что историческая встреча лидеров Северной и Южной Кореи состоялась в апреле 2018 года. В мае Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин провели в Пханмунджоме вторую встречу.

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Кроме того, ранее советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что в Вашингтоне никогда не обсуждали возможность ядерного удара по Северной Корее, поскольку Ким Чен Ын выполняет достигнутые договоренности.