Кым Чен Ын встретился с президентом Южной Кореи: о чем говорили

Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин и лидер КНДР Ким Чен Ын провели внеплановую встречу в пограничном пункте Пханмунджом. Об этом сообщила пресс-служба южнокорейского президента, передает ТАСС.

"Два лидера провели искренний обмен мнениями о выполнении Пханмунджомской декларации от 27 апреля, а также о необходимости успешного проведения саммита КНДР – США", – заявил пресс-секретарь президента Юн Ён Чжан.

"В соответствии с договоренностями сторон, Мун Чжэ Ин объявит о результатах сегодняшней встречи в воскресенье утром", – добавил он.

Напомним, ранее Госдепартамент США передал КНДР письмо Дональда Трампа об отмене саммита 12 июня в Сингапуре.

При этом американские Вооруженные силы были приведены в повышенную боевую готовность и готовы к действиям "в случае необходимости" в связи с отменой саммита США и КНДР.

В свою очередь, представители КНДР отметили, что "очень сожалеют" о внезапной отмене президентом США Дональдом Тампом саммита с Ким Чен Ыном, который должен был произойти 12 июня в Сингапуре. Они считают, что решение принято "из-за недостатка воли или отсутствия самоуверенности".