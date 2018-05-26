Кым Чен Ын встретился с президентом Южной Кореи: о чем говорили

Сегодня, 15:31

Политики обсудили проведение саммита КНДР и США

Ким Чен Ын. Фото: AFP
Ким Чен Ын. Фото: AFP

Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин и лидер КНДР Ким Чен Ын провели внеплановую встречу в пограничном пункте Пханмунджом. Об этом сообщила пресс-служба южнокорейского президента, передает ТАСС.

"Два лидера провели искренний обмен мнениями о выполнении Пханмунджомской декларации от 27 апреля, а также о необходимости успешного проведения саммита КНДР – США", – заявил пресс-секретарь президента Юн Ён Чжан.

"В соответствии с договоренностями сторон, Мун Чжэ Ин объявит о результатах сегодняшней встречи в воскресенье утром", – добавил он.

Напомним, ранее Госдепартамент США передал КНДР письмо Дональда Трампа об отмене саммита 12 июня в Сингапуре.

При этом американские Вооруженные силы были приведены в повышенную боевую готовность и готовы к действиям "в случае необходимости" в связи с отменой саммита США и КНДР.

В свою очередь, представители КНДР отметили, что "очень сожалеют" о внезапной отмене президентом США Дональдом Тампом саммита с Ким Чен Ыном, который должен был произойти 12 июня в Сингапуре. Они считают, что решение принято "из-за недостатка воли или отсутствия самоуверенности".
встреча, южная корея, Ким Чен Ын, северная корея

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

США

Фото: AFP

Отказ Трампа от встречи с Ким Чен Ыном: ТОП-5 реакций мирового сообщества

Сегодня, 12:30

Реакция со стороны ООН, России, Японии, КНДР и комментарии Госдепа Соединенных Штатов

США

Фото: AFP

Трамп рассказал о подготовке к встрече Ким Чен Ыном

Сегодня, 08:55

Президент США заверил, что переговоры о саммите с КНДР идут продуктивно
Загрузка...

Другие страны

Синдзо Абэ. Фото: AFP

Сотрудничество Японии и России поможет решить проблему КНДР - японский премьер

Вчера, 18:00

По словам Синдзо Абе Северная КОрея должна начать выполнять тербования ООН

Другие страны

Фото: AFP

В КНДР назвали причину отказа Трампа от саммита

Вчера, 11:17

Вашингтон возмутило последнее заявление замглавы МИД Северной Кореи Чхве Сон Хи
Загрузка...