Южная Корея подарила КНДР двести тон мандаринов

Власти Южной Кореи приняли решение преподнести братскому народу в КНДР необычный подарок – двести тон мандаринов. Такой подарок в Сеуле решили сделать в ответ на то, что в сентябре лидер КНДР Ким Чен Ын подарил президенту Южной Кореи Мун Чжэ Ину две тонны ценных деликатесных грибов мацутакэ. Об этом сообщает агентство Yonhap.

"Мандарины были выбраны, потому что они сейчас в сезоне, и это своего рода плод, который редко встречается в Северной Корее", — отметил представитель президента Республики Корея.

Мандарины упаковали в 20 тысяч коробок и разбили на четыре партии, чтобы отправить на 4 самолетах. Грузовые самолеты с фруктами отправят с острова Чеджудо. Военно-транспортный самолет с первой партией мандаринов вылетел в Пхеньян.

Напомним, северокорейский лидер готовится к первому в истории визиту в Сеул. О грядущей поездке Ким Чен Ына столицу Южной Кореи президент республики Мун Чжэ Ин сообщил, выступая в парламенте своего государства 31 октября. При этом ни дата предстоящего визита, ни прочие детали не уточняются.

Как известно, что историческая встреча лидеров Северной и Южной Кореи состоялась в апреле 2018 года. В мае Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин провели в Пханмунджоме вторую встречу.