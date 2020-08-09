За границей белорусы голосовали за оппозиционера Тихановскую

Согласно данным неофициального экзитпола с 18 зарубежных избирательных участков, на выборах президента Беларуси Светлана Тихановская набирает 71,28%, 14,73% отказались отвечать, у Александра Лукашенко 10,09%, против всех 2,28%, у остальных кандидатов около 0,5%.

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Об этом сообщили организаторы экзит-пола, передает "Радыё свабода".

Между тем, белорусские сайты "лежат". Не только новостные ресурсы, но даже прогосударственные и официальные страницы. В Минске перестали работать агрегаторы такси. В стране масштабные перебои с интернетом и связью, сообщает Telegram-канал Mash.

Напомним, что, по данным экзитпола, действующий президент Беларуси Александр Лукашенко побеждает на выборах главы государства с 79,7% голосов. Основной оппозиционный кандидат Светлана Тихановская получает 6,8%, бывший депутат нижней палаты белорусского парламента Анна Канопацкая — 2,3%, сопредседатель общественного движения "Говори правду" Андрей Дмитриев — 1,1%, председатель партии "Белорусская социал-демократическая Грамада" Сергей Черечень — 0,9%. Против всех проголосовали 9,2% избирателей.

В тренде В Минске задержали российских журналистов оппозиционного канала

Явка по состоянию на 18:00 составила 79%.

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Сообщалось, что в Беларуси в день выборов президента к Минску стянули много военных и спецтехнику.Автобусы, грузовики с солдатами и полицией, а также бронеавтомобили "Богатырь" заметили в городе и на подъездах к нему.

Видео: Nexta/Telegram

Все подробности в спецтеме Выборы в Беларуси

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