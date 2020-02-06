Заблокированный лайнер с коронавирусом: дипломаты решают, нужна ли эвакуация украинцев

Дипломаты уверяют, что есть специальные люди, которые занимаются этим вопросом 24/7

/ Фото: REUTERS/Kim Kyung-Hoon

Консульская служба Министерства иностранных дел Украины находится в постоянном контакте с украинцами, запертыми на заблокированном возле берегов Японии пассажирском лайнере Diamond Princess, и соотечественниками на материковом Китае.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

"Консульская служба МИД Украины постоянно находится в контакте. Есть специальные люди, которые занимаются этим 24/7. Мы находимся в контакте не только с пассажирами на этом лайнере, мы находимся в контакте с нашими людьми, которые находятся на территориальной части Китая. Мы, как вы знаете, ведем работу, выясняя, кто нуждается в эвакуации", – сказал он.

Пристайко отметил, что в настоящее время решается вопрос, что безопаснее для людей – проходить карантин на месте или чтобы их перевезли.

Среди зараженных коронавирусной инфекцией 2019-nCoV на круизном лайнере Diamond Princess в Японии нет украинских граждан.

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Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины.

"Были отобраны образцы у 237 пассажиров и членов экипажа, и проводится их исследование. Сейчас получены результаты тестирования для 31 образца, 10 из которых оказались положительными на 2019-nCoV. По информации контактного лица ММСП Японии, граждан Украины среди указанных 10-ти подтвержденных случаев нет", – говорится в сообщении.

Указывается, что Министерство здравоохранения Японии переводит пациентов с подтвержденной инфекцией нового коронавируса в диагностические больницы Японии и осуществляет противоэпидемические мероприятия на судне. Отмечается, что остальные пассажиры и члены экипажа, в том числе те, кто ожидает результатов тестирования, должны оставаться на судне не менее 14 дней.

Ранее сообщалось, что на круизном лайнере в Японии нашли коронавирус. Анализы сначала показали наличие коронавируса как минимум у 10 пассажиров, сообщили в Минздраве Японии. На судне Diamond Princess в Иокогаме может быть не менее 20 граждан Украины.

Напомним, что Diamond Princess с 3 февраля стоит на рейде у японского порта Иокогама. На его борту находятся около 3,7 тыс. пассажиров.

Если вы, ваши знакомые или близкие оказались на борту судна Diamond Princess, вы можете рассказать об этом редакции "Сегодня" в комментариях под этой статьей либо в форме обратной связи.

Напомним, что китайские власти в конце декабря 2019 года зафиксировали в крупном городе Ухань вспышку вызванной вирусом 2019-nCoV пневмонии. Больше всего случаев заражения — 19,6 тыс. — в провинции Хубэй. Там умерли 549 человек, выписаны 633. В провинциях Чжэцзян и Гуандун (по 895 случаев заражения) смертей от вируса не зафиксировано, при этом соответственно 46 и 78 человек выздоровели.

Помимо КНР, заболевание выявлено в 24 странах. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку пневмонии чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав ее как эпидемию с множественными очагами.

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