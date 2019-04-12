Землетрясение произошло у берегов Папуа — Новой Гвинеи

Эпицентр землетрясения находился в 187 км к востоку от города Лаэ

Фото: Pixabay

Землетрясение магнитудой 5,6 зафиксировано в Соломоновом море, у побережья Папуа — Новой Гвинеи. Об этом сообщила Геологическая служба США.

По ее данным, эпицентр находился в 187 км к востоку от города Лаэ с населением около 76 тыс. жителей. Очаг землетрясения залегал на глубине 27 км. Данных о жертвах, разрушениях и угрозе цунами не поступало.

Ранее землетрясение магнитудой 4,4 произошло в южной части Тайваня. Эпицентр находился на территории уезда Пиндун, а очаг залегал на глубине 15,5 км. Колебания почвы также ощущались в городе Гаосюн, в уездах Тайнань, Цзяи, Юньлинь. Данные о пострадавших и ущербе не поступали.

Кроме того, не так давно в Молуккском море недалеко от индонезийского острова Сулавеси был зафиксирован подземный толчок магнитудой шесть баллов по шкале Рихтера.

Также напомним, что 28 сентября 2018 года на Индонезию из-за землетрясения магнитудой 7,4 балла обрушилось разрушительное цунами. Жертвами стихии стали тысячи человек, еще более 10,6 тысяч получили ранения, а более 223 тысяч местных жителей вынуждены были покинуть свои дома.

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