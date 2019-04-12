Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,77
30,19
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Другие страны

Землетрясение произошло у берегов Папуа — Новой Гвинеи

Сегодня, 02:04

Эпицентр землетрясения находился в 187 км к востоку от города Лаэ

Фото: Pixabay

Землетрясение магнитудой 5,6 зафиксировано в Соломоновом море, у побережья Папуа — Новой Гвинеи. Об этом сообщила Геологическая служба США.

По ее данным, эпицентр находился в 187 км к востоку от города Лаэ с населением около 76 тыс. жителей. Очаг землетрясения залегал на глубине 27 км. Данных о жертвах, разрушениях и угрозе цунами не поступало.

Ранее землетрясение магнитудой 4,4 произошло в южной части Тайваня. Эпицентр находился на территории уезда Пиндун, а очаг залегал на глубине 15,5 км. Колебания почвы также ощущались в городе Гаосюн, в уездах Тайнань, Цзяи, Юньлинь. Данные о пострадавших и ущербе не поступали.

Кроме того, не так давно в Молуккском море недалеко от индонезийского острова Сулавеси был зафиксирован подземный толчок магнитудой шесть баллов по шкале Рихтера.

Также напомним, что 28 сентября 2018 года на Индонезию из-за землетрясения магнитудой 7,4 балла обрушилось разрушительное цунами. Жертвами стихии стали тысячи человек, еще более 10,6 тысяч получили ранения, а более 223 тысяч местных жителей вынуждены были покинуть свои дома.

Смотрите видео: Разрушительное землетрясение всколыхнуло Японию:

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Тег землетрясение, эпицентр, папуа-новая гвинея, магнитуда, очаги

Вы сейчас просматриваете новость " Землетрясение произошло у берегов Папуа — Новой Гвинеи". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

ТАСС

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На Тайване произошло землетрясение

10 апреля, 01:13

Эпицентр подземных толчков находился в трех километрах к юго-западу от города Хуалянь

У побережья Крыма произошло землетрясение

7 апреля, 23:45

Магнитуда составила 3,8 баллов

На Тайване произошло землетрясение магнитудой 4,4

6 апреля, 03:28

Колебания почвы также ощущались в городе Гаосюн, в уездах Тайнань, Цзяи, Юньлинь

На Тайване произошло еще одно мощное землетрясение

4 апреля, 07:39

Магнитуда подземных толчков составила 5,2 балла

Украинские ученые предложили способ предупреждения о землетрясениях

3 апреля, 15:41

Ученые пока усовершенствуют свой метод

Землетрясение встряхнуло восточное побережье Тайваня

3 апреля, 05:49

Эпицентр подземных толчков находился в 28 км к северо-западу от города Тайдун

Им 50+, а кто даст? Бабушки Инстаграма

12 самых красивых пар шоу-бизнеса

8 печальных признаков того, что ты превращаешься в тетку

''Зубы обломаете!'' Украинец красиво ответил на угрозы Совфеда РФ

''Выуживают все с покупателей'': как обманывают кассиры

Разоблачение Пеле. Фальшивый Король футбола?

Актрисе Дженнифер Энистон – 50. Фотогалерея

Топ-чиновник Путина от обиды заговорил по-украински

Как военный транспортный самолет Ил-112В поднимается в воздух

Шестое массовое вымирание Земли начнется в 2100 году
Загрузка...

Медреформе исполнился год: как росли зарплаты врачей и на что жалуются пациенты

Вчера, 07:38

Для пациентов больше свободы, а в МЗ говорят о росте зарплат врачей

Страсти по выборам: врачи советуют украинцам остужать политические споры сексом и едой

Вчера, 07:00

Психологи советуют медитацию, избегать "диванных дебатов" и говорить "стоп"

Проигрыш Украины в ВТО: причины и последствия

9 апреля, 08:02

Украина называла "транзитный конфликт" исключительно торговым спором, Россия – последствием напряженных отношений

Петр Порошенко: "На следующие пять лет я твердо усвоил свой урок"

9 апреля, 07:19

Гарант Конституции в эксклюзивном интервью в программе "Сегодня. Итоги с Олегом Панютой" на канале "Украина" рассказал о дебатах на НСК "Олимпийском", вынесенных выводах и готовности пройти тесты во Всемирном антидопинговом агентстве

Зодиакальные пары, которые ничто не сможет разлучить

Так больше не носят. Устаревшие модели, которые пора выбросить

6 категорий людей, кого нельзя брать в крестные ребенку