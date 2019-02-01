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Жертв прорыва дамбы в Бразилии становится все больше

Сегодня, 23:33

Число погибших на данный момент составляет 115 человек, личности 71 из них установлены

Фото: AFP
Жертв прорыва дамбы в Бразилии становится все больше //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/0db/51e/5c50db51e5db2.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/0db/51e/5c50db51e5db2.jpg Другие страны Число погибших на данный момент составляет 115 человек, личности 71 из них установлены

Количество погибших в результате прорыва дамбы, произошедшего на юго-востоке Бразилии на прошлой неделе, возросло до 115 человек. Об этом сообщил в пятницу подполковник Флавиу Годинью, представитель гражданской обороны штата Минас-Жерайс.

"Число погибших [на данный момент] составляет 115 человек, личности 71 из них установлены", — сказал он на пресс-конференции, которую транслировал в прямом эфире телеканал "Глобу". Ранее сообщалось о 110 жертвах ЧП. Годинью добавил, что еще 248 человек по-прежнему числятся пропавшими без вести.

Дамба, сдерживавшая воду с отходами металлургической промышленности, разрушилась в минувшую пятницу в муниципалитете Брумадинью штата Минас-Жерайс. Жители близлежащих домов были эвакуированы, несколько зданий оказались разрушены потоками грязи. Бразильская горнодобывающая компания Vale ("Вале"), которой принадлежала дамба, объявила о намерении отказаться от использования 10 аналогичных сооружений по соображениям безопасности.

По предварительным данным, большое число погибших в результате ЧП отчасти объясняется тем, что в момент прорыва дамбы не сработали сирены тревоги. Как заявил в минувший четверг президент Vale Фабиу Шварцман, потоки жидкой грязи распространялись с такой скоростью, что в считанные минуты вывели эти устройства из строя.

Ранее сообщалось, что число погибших в результате прорыва дамбы, произошедшего на юго-востоке Бразилии на прошлой неделе, возросло до 110 человек

Ранее сообщалось о 99 жертвах ЧП. Годинью добавил, что еще 238 человек числятся пропавшими без вести.

Как мы уже сообщали, 25 января в муниципалитете Брумадинью разрушилась дамба, сдерживающая воду с отходами металлургической промышленности.

В воскресенье бразильская горнодобывающая компания Vale предупредила о риске прорыва еще одной своей дамбы в том же районе, после чего спасательные работы на месте ЧП были приостановлены, а власти начали эвакуацию 24 тысяч местных жителей. Вскоре, однако, спасательная операция была возобновлена.

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Тег Бразилия, плотина, дамба

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Источник:

ТАСС

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