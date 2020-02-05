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Жесткая посадка самолета в аэропорту Стамбула: стало известно, есть ли украинцы среди пострадавших

5 февраля, 22:19

Число раненых при инциденте с самолетом в Стамбуле возросло до 120

По меньшей мере 120 человек пострадали в результате жесткой посадки пассажирского самолета в аэропорту Стамбула имени Сабихи Гёкчен, сообщили в среду турецкие СМИ со ссылкой на городские власти.

"Число раненых при инциденте с самолетом в Стамбуле возросло до 120", – цитирует СМИ представителя администрации города.

Ранее сообщалось о 52 пострадавших.

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В свою очередь генконсул Украины в Стамбуле Александр Аман заявил, что граждан Украины нет среди пострадавших в катастрофе самолета авиакомпании Pegasus в Стамбуле.

Об этом он написал в Twitter.

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"Согласно информации Управления гражданской авиации Турции, среди пассажиров самолета Fly Pegasus (Boeing 737−800), выполнявшего рейс по маршруту Измир – Стамбул, граждан Украины среди пострадавших нет", — написал он.

Как сообщалось, днем 5 февраля при посадке в стамбульском Международном аэропорту имени Сабихи Гекчен самолет Boeing 737-800 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, врезался в заграждение и раскололся на три части. В результате аварии воздушное судно загорелось, но огонь оперативно погасили. Авиакатастрофа случилась с самолетом авиакомпании Fly Pegasus, который выполнял внутренний рейс Измир – Стамбул, на его борту находились 177 человек. Всех их благополучно эвакуировали.

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Турция крушение самолет Стамбул авиакатастрофа пострадавшие

Источники: Сегодня , Интерфакс-Украина

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