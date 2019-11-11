Жители Боливии устроили праздник в честь отставки президента

/ Фото: Getty Images

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Жители Боливии вышли на улицы городов, чтобы отпраздновать отставку президента страны Эво Моралеса. Видео происходящего опубликовано в Twitter-аккаунте Conflicts News Worldwide.

На кадрах видно, как люди поют, кричат лозунги и размахивают флагами. По улице проходит оркестр, боливийцы играют на духовых инструментах. Полицейские также присоединились к празднованию.

Эво Моралес объявил о своей отставке накануне вечером. Раньше его призывал к этому командующий Вооруженными силами страны.

20 октября в Боливии прошли президентские выборы. Моралес объявил о своей победе, однако его соперник, экс-президент Карлос Меса не признал результатов выборов. После этого в стране начались беспорядки. Моралес обвинил оппозицию и зарубежные страны в попытке захватить власть.

Ранее сообщалось, что боливийский президент едва не разбился в авиакатастрофе. Вертолету, в котором летел Эво Моралес, пришлось идти на экстренную посадку. Произошло это, когда глава страны улетал из поселка в Андах, где открыл новую дорогу. У вертолета после взлета обнаружили поломку в хвостовой части. Вертолет крутило и шатало, он едва не упал на землю. Пилоту удалось приземлить машину. Никто не пострадал. Но все, кто был в вертолете, сильно понервничали.

Также в Боливии разгорелся скандал вокруг ребенка президента.

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