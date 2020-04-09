Жизнь без карантина: Лукашенко называет коронавирус психозом, а в Туркменистане окуриваются травами

Слухи о том, что уже с 24 апреля карантинные меры в Украине могут ослабить, Кабмин быстро развеял. Более того, премьер Денис Шмыгаль не исключил, что карантин и вовсе могут продлить до начала мая. Тем временем Австрия, Дания и Норвегия готовятся к постепенной отмене ограничений: первым делом запустят школы, детсады, парикмахерские и магазины площадью до 400 кв.м. И это при том, что в Дании и Норвегии зафиксировано 5,5 тыс. и 6 тыс. случаев заражения COVID-19 соответственно, в Австрии – почти 13 тыс..

В Туркменистане, к примеру, на законодательном уровне слово "коронавирус" запретили в принципе. А в качестве профилактики президент Гурбангулы Бердымухамедов посоветовал окуривание гармалой и смазывать нос оксолиновой мазью. Официально в Туркменистане зараженных нет, однако в Ашхабаде введен режим блокады. К тому же страна еще и умудряется помогать Китаю: Бердымухамедов лично направил Пекину свои книги о лекарственных растениях.

В Швеции и Беларуси как такового карантина тоже нет. Но и слово "коронавирус" там не запрещают. Подход Беларуси или Швеции к борьбе с пандемией не уникален. Такой же алгоритм реализуется в Сингапуре, Южной Корее, Швеции, Японии. Сайт "Сегодня" узнал, почему власти этих стран не стали вводить режим жесткой изоляции, и что думают их жители о необходимости усилить методы борьбы с пандемией.

"У нас не блокада"

Сейчас Стокгольм кардинально отличается от других европейских столиц. Здесь открыты бары, кафе и рестораны, дети спокойно играют на детских и спортивных площадках, люди в масках на улице также достаточно редкое явление. При этом дома престарелых для посещений закрыли, а студентов перевели на онлайн-обучение.

"С другой стороны, у нас нет всеобщей блокады. Это означает, что некоторые страны думают, что мы ничего не делаем (к примеру, Дональд Трамп – Авт.). Но мы делаем то, что является правильным для Швеции", – заявила министр иностранных дел Швеции Анн Линде.

Но дело тут не столько в подходе власти к борьбе с пандемией коронавируса, сколько в характере и отношении к этому самих шведов. Дело в том, что, во-первых, и до пандемии шведы соблюдали так называемую социальную дистанцию в 1,5-2 м. Во-вторых, нация верит своему правительству. И если уж премьер-министр советует тщательно мыть руки, значит к этому точно нужно прислушаться.

Украинец Денис Воловик, который уже не первый год живет в Швеции, рассказал сайту "Сегодня", что народ действительно ходит без масок, в ресторанах столики раздвинули на большее расстояние, но и это скорее только в тех, которые находятся в торговых центрах. Правда, бизнес все-таки жалуется, особенно владельцы баров и ресторанов. Они хоть и работают, но посетителей стало меньше.

"А так все как обычно. Преимущество Швеции в том, что здесь очень сознательное население. Они и раньше держали социальную дистанцию. Люди из группы риска, встречаясь на прогулке, демонстративно отходят на 1,5-2 м. Но не все, конечно. У шведов не принято целоваться или обниматься при встрече, и руку они не всегда подают, поэтому здесь не ожидают такой ситуации, как в Италии. Школы в основном работают, но дали возможность выбора. Если родители решили оставить детей дома, обучение проходит онлайн. Спортзалы где-то три недели назад закрылись. Но на прошлой неделе открылись снова. Но здесь нужно еще учитывать ментальность шведов. Они верят в естественной отбор, поэтому делают все, что им рекомендуют, но живут обычной жизнью", – рассказал Денис Воловик.

"Лечимся водкой и ходим в сауну"

В Беларуси карантина нет. Еще в середине марта пандемию коронавируса и массовый карантин Александр Лукашенко называл психозом. В целях профилактики в нерабочее время советовал водкой не только руки мыть, но и по 40-50 грамм выпивать. А чиновникам Лукашенко сказал попариться в сухой сауне – китайцы подсказали, что вирус при 60 градусах не выживает.

На вопрос о возможности введения карантина президент Беларуси резко ответил:

"А что жрать будем? Когда я говорил год-полтора назад: давайте будем заниматься спортом, бегать, меньше пить, не курить, не дай Бог – идиоты полные, кто курит. Все посмеивались. А теперь мы убеждаемся, что злосчастный вирус находит сегодня тех, кто вчера нещадно пил и курил. Поэтому надо заниматься своим здоровьем. Не думали об этом. Сегодня вроде бы спохватились".

Житель Минска Никита Сманцер рассказал сайту "Сегодня", что у него на работе в банке стараются всех переводить на удаленку. Но все это инициатива отдельных работодателей. Заводы, рестораны, кафе, торговые центры – все работает.

"В городе машин меньше не стало. На улице, ну, может, каждый 20-й в маске. В основном все ходят без масок и перчаток. Дефицита перчаток и антисептиков нет. А с масками – да, проблема сейчас. Денег у людей в Беларуси особо нет, а уйти на карантин – значит остаться без зарплаты. Все хотят, чтобы придумали удаленку. Поэтому, думаю, вводить карантин у нас не будут. Я считаю, что одна из основных фишек Лукашенко – низкая безработица и поддержка убыточных госпредприятий. А если их отправят на карантин, что тогда будет? А у нас же президентские выборы на носу. Дату пока не назвали, но все говорят, что в августе", – рассказывает Никита Сманцер.

/ Фото: Сегодня

По словам экспертов, конечно, Александр Лукашенко будет использовать тему борьбы с коронавирусом в своих личных политических целях, особенно на фоне приближающихся президентских выборов. Однако, по словам аналитика Украинского института будущего Игоря Тышкевича, в белорусском медиапространстве сложилась интересная ситуация, когда значительная часть даже резко оппозиционных СМИ заняла позицию удержания страны без карантина. Это второй раз за последний год, когда в публичном пространстве сложился консенсус тезисов оппозиции и Лукашенко.

"Первый раз это было по темам интеграции с Россией. Но есть еще такая вещь как ресурс системы здравоохранения, который в Беларуси больше, чем в Украине и многих странах ЕС. То, что Беларусь не ушла на жесткий карантин – это правильно, как и то, что Украина на жесткий карантин ушла. В Беларуси на 100 тыс. населения делается 4200 тестов, в Украине – 152. Введена обязательная госпитализация всех, у кого подтвержден диагноз, независимо от наличия симптомов, и контактов первого уровня. Определены точные маршруты передвижения транзитного транспорта и мест остановок. На вызовы с симптомами коронавируса ездят отдельные бригады скорых в защитных костюмах. Процитирую приказ Минздрава еще от 16 марта, когда в Беларуси было меньше 50 случаев. "Определение резерва медицинских коек для обязательной госпитализации: на инфицированных – порядка 4 тыс. коек; на контакты первого уровня – около 2 тыс.; второго уровня – 6 тыс.". Разворачивание системы из 120 пунктов по стране, где человек может сдать мазок. И все это не называется карантином. Скажите, что из этого есть в Украине?", – сказал сайту "Сегодня" Игорь Тышкевич.

Всего в мире уже заразились коронавирусом около 1,5 млн человек. Больше всего инфицированных в США – 432 тыс.

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