Президент Туркменистана нашел "эффективный способ" борьбы с коронавирусом

Бердымухаммедов заявил, что дым от гармалы - эффективное средство, активно противодействующее проникновению в организм человека вирусов

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов на фоне сообщений о распространении коронавируса по миру отдал распоряжения о проведении специальных мероприятий по окуриванию населения дымом гармалы (лекарственного травянистого растения, также известного под названием юзарлик или могильник), сообщает fergana.ru.

Бердымухаммедов заявил, что "дым от гармалы – эффективное средство, активно противодействующее проникновению в организм человека различных, невидимых глазу, вирусов".

Ссылаясь на книгу Бердымухаммедова "Лекарственные растения Туркменистана", министр здравоохранения Нурмухаммед Аманнепесов заявил, что для профилактики инфекционных заболеваний необходимо использовать методы народной медицины. Окуривание помещений дымом растения гармала, а также использование красного перца и других растений способствует уничтожению бактерий, отметил министр.

Реклама

Советы президента уже используются на практике. Как передает "Ориент", дымом гармалы окуривались комнаты и конференции на недавней конференции по сотрудничеству с ООН в Ашхабаде. Все входящие в здание также "обрабатывали руки антисептиком на основе йода, смазывали нос оксолиновой мазью".

В тренде Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 150 тысяч

На совещании правительства не упоминался термин "коронавирус", поскольку власти Туркменистана официально не подтверждают выявление больных COVID-19 на территории страны. Однако, по сообщению "Радио Азатлык", в инфекционной больнице Ашхабада в карантине находятся несколько человек с положительным результатом теста на новый тип вируса.

В Туркмении в рамках картинных мер всех граждан, прилетевших из-за границы, проверяют на первичные признаки инфекции, и в случае их обнаружения прибывших помещают в карантин. Между тем, в последние дни о первых случаях выявления COVID-19 сообщили соседние с Туркменией страны – Узбекистан и Казахстан, где из-за вируса введено чрезвычайное положение.

Ранее Всемирная организация здравоохранения развеяла популярные мифы о борьбе с коронавирусом.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама