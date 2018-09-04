Журналистам Reuters вынесли приговор в Мьянме

Сегодня, 15:31

Ва Лона и Кья Со признали изменщиками родины за освещение конфликта с мусульманами-рохинджа


Семь лет за решеткой – такой приговор вынесли репортерам агентства Reuters Ва Лона и Кья Со  в Мьянме за разглашение государственной тайны.

Однако сами подсудимые в своих поступках ничего преступного не видят.

"Нас осудили несправедливо. Обвинили в разглашении государственной тайны, но мы действовали по нормам журналистской этики и никак не навредили этой стране", – говорит Ва Лон.

В ООН уже выступили против такого приговора.

"Распространенная репортерами информация была общественно важной, а данное судебное дело и весь процесс – просто пародия на правосудие. Поэтому призываю правительство Мьянмы немедленно их освободить", – заявила Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет.

Ва Лона и Кья Со расследовали убийство и преследования мусульман-рохинджа, начавшиеся год назад в регионе Ракхайн, в результате чего 7 тыс человек погибли и еще 700 тыс бежали в Бангладеш.

Их задержали еще 27 декабря прошлого года, обнаружив у них два военных отчета и карту местности, где силовики вели операцию против боевиков-рохинджа.

Несмотря на то, что они утверждают, будто доказательства им подбросили, суду этого оказалось достаточно для вынесения приговора.

"Сегодня двух человек отправили за решетку только за то, что они выполняли свою работу. Это является сигналом для других журналистов в Мьянме: если вы перейдете дорогу власти и военным, они превратят вашу жизнь в ад. Суду не нужны доказательства, чтобы найти за что вас наказать", – прокомментировал вердикт судьи заместитель директора правозащитной Организации Human Rights Watch Фил Робертсон.

Адвокаты журналистов готовятся подавать апелляции и обращаться в Верховный суд.

Напомним, что ранее из-за конфликта с рохинджа ООН обвинила Мьянму в геноциде.

Кроме того, королеву красоты Мьянмы Шви Ян Си лишили короны из-за критики в адрес рохинджа.

Также сообщалось, что в прошлом году исламисты атаковали полицейских в Мьянме, в результате около трех десятков человек погибли. 
Бангладеш, Мьянма, журналисты, мусульмане, гонения
Источник:

"Сегодня"

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