Змеи "выгнали" президента африканской страны из собственного офиса

Из-за гадов, заползших в администрацию, Джордж Веа был вынужден "переехать" из собственного кабинета

Фото: Pixabay

Избранный в 2017 году президент африканской страны Либерия Джордж Веа не смог попасть на свое рабочее место из-за находившихся в здании змей.

По данным агентства Associated Press, 19 апреля на первом этаже здания министерства иностранных дел, где также расположен рабочий кабинет Веа, сотрудники заметили двух черных змей.

На фоне случившегося заместитель пресс-секретаря президента Смит Тоби сообщил, что в здании проводится обработка от "всего ползающего".

Как пишет местная пресса, в начале апреля эксперты уже проводили обработку, а в президенской канцелярии пообещали узнать, каким образом змеи попали в здание.

Как ожидается, вернуться к работе в своем кабинете Веа сможет с понедельника.

Напомним, ранее на свалке в России совершили необычную находку – труп огромной змеи. Кроме того, там же обнаружили и тушу крокодила.

Мы также писали о ЧП в одном из индийских храмов, в который прямо во время служения заполз гигантский питон. Верующие перепугались, но смогли вызвать спасателей. На место прибыли представители пожарной службы, которые поймали нарушителя спокойствия и выпустили его в джунглях.

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