Золотые слитки не покидали хранилища Центробанка Венесуэлы – СМИ
Золотые слитки уже взвесили и приготовили к отправке, однако они не покинули хранилище Центрального банка в Каракасе
Власти Венесуэлы отложили планы по вывозу из Венесуэлы 20 тонн золота, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
Источник агентства рассказал, что золотые слитки уже взвесили и приготовили к отправке, однако они не покинули хранилище Центрального банка в Каракасе. Источник агентства рассказал, что он не знает, куда планировалось отправить золото.
Агентство оценило стоимость слитков в $850 млн и отмечает, что "это важный источник благосостояния в стране, которая под руководством Мадуро пришла к крайней бедности". Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в пятницу обвинил Мадуро в том, что он крадет ресурсы у венесуэльцев, чтобы "заплатить за российское вмешательство".
"Мадуро не только просит иностранной военной поддержки, чтобы сохранить остатки неудавшейся диктатуры, но и, как рассказывают СМИ, вывозит полный самолет венесуэльских активов. Он крадет ресурсы у народа, чтобы заплатить за российское вмешательство?", – написал Болтон, комментируя сообщение СМИ о том, что Венесуэла планирует продать золото из запасов своего Центробанка ОАЭ.
Ранее представители парламента Венесуэлы заявляли, что в их страну был направлен пустой самолет из России, который якобы должен был вывести часть золотовалютного фонда страны.
Ранее оппозиционные депутаты Национальной ассамблеи Венесуэлы потребовали от властей прояснить ситуацию с попыткой вывезти из центрального банка страны в Российскую Федерацию около 20 тонн золота.
В Национальной ассамблее заявили, что соответствующую информацию депутатам сообщили сотрудники Банка Венесуэлы.
По данным оппозиционных депутатов, самолет за золотом уже прибыл из Москвы в Каракас.
Напомним, заявка правительства президента Венесуэлы Николаса Мадуро о возвращении в страну золотых слитков на сумму 1,2 млрд долларов была отклонена банком Англии.
В то же время, США передали лидеру оппозиции Хуано Гуайдо частичный контроль над активами Венесуэлы в американских банках.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Золотые слитки не покидали хранилища Центробанка Венесуэлы – СМИ". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Оппозиция Венесуэлы готова к переговорам: озвучен ультиматум Гуайдо
Демонстранты пойдут властям навстречу, только если те согласятся передать власть, начать переходной период и провести выборы
Турция считает, что признание Гуайдо президентом Венесуэлы приведет к гражданской войне
Турция не считает Хуана Гуайдо "легитимным" главой государства