Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,74
31,87
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Другие страны

Золотые слитки не покидали хранилища Центробанка Венесуэлы – СМИ

Сегодня, 22:54

Золотые слитки уже взвесили и приготовили к отправке, однако они не покинули хранилище Центрального банка в Каракасе

Фото: Pixabay
Золотые слитки не покидали хранилища Центробанка Венесуэлы – СМИ //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/324/bca/5c5324bca7d2c.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/324/bca/5c5324bca7d2c.jpg Другие страны Золотые слитки уже взвесили и приготовили к отправке, однако они не покинули хранилище Центрального банка в Каракасе

Власти Венесуэлы отложили планы по вывозу из Венесуэлы 20 тонн золота, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Источник агентства рассказал, что золотые слитки уже взвесили и приготовили к отправке, однако они не покинули хранилище Центрального банка в Каракасе. Источник агентства рассказал, что он не знает, куда планировалось отправить золото.

Агентство оценило стоимость слитков в $850 млн и отмечает, что "это важный источник благосостояния в стране, которая под руководством Мадуро пришла к крайней бедности". Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в пятницу обвинил Мадуро в том, что он крадет ресурсы у венесуэльцев, чтобы "заплатить за российское вмешательство".

Читайте также

"Мадуро не только просит иностранной военной поддержки, чтобы сохранить остатки неудавшейся диктатуры, но и, как рассказывают СМИ, вывозит полный самолет венесуэльских активов. Он крадет ресурсы у народа, чтобы заплатить за российское вмешательство?", – написал Болтон, комментируя сообщение СМИ о том, что Венесуэла планирует продать золото из запасов своего Центробанка ОАЭ.

Ранее представители парламента Венесуэлы заявляли, что в их страну был направлен пустой самолет из России, который якобы должен был вывести часть золотовалютного фонда страны.

Ранее оппозиционные депутаты Национальной ассамблеи Венесуэлы потребовали от властей прояснить ситуацию с попыткой вывезти из центрального банка страны в Российскую Федерацию около 20 тонн золота.

В Национальной ассамблее заявили, что соответствующую информацию депутатам сообщили сотрудники Банка Венесуэлы.

По данным оппозиционных депутатов, самолет за золотом уже прибыл из Москвы в Каракас.

Напомним, заявка правительства президента Венесуэлы Николаса Мадуро о возвращении в страну золотых слитков на сумму 1,2 млрд долларов была отклонена банком Англии.

В то же время, США передали лидеру оппозиции Хуано Гуайдо частичный контроль над активами Венесуэлы в американских банках.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег Венесуэла, золото, центральный банк, Мадуро, Гуайдо

Вы сейчас просматриваете новость " Золотые слитки не покидали хранилища Центробанка Венесуэлы – СМИ". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Интерфакс-Украина

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Оппозиция Венесуэлы готова к переговорам: озвучен ультиматум Гуайдо

Сегодня, 17:00

Демонстранты пойдут властям навстречу, только если те согласятся передать власть, начать переходной период и провести выборы

В Кремле сделали заявление по золоту Венесуэлы и отношениям с Гуайдо

Сегодня, 12:36

Москва отрицает, что вела переговоры о покупке золота и продолжает поддерживать Мадуро

Турция считает, что признание Гуайдо президентом Венесуэлы приведет к гражданской войне

Сегодня, 12:10

Турция не считает Хуана Гуайдо "легитимным" главой государства

Выход США из ракетного договора, скандал вокруг сенатора-убийцы в РФ и кризис в Венесуэле: главные темы дня

Сегодня, 11:40

Вашингтон так и не смог склонить Москву к соблюдению ДРСМД, а в России продолжают раскручивать дело депутата Госдумы от Карачаево-Черкессии

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...

Вернутся ли морозы: прогноз погоды в Украине на неделю

Сегодня, 07:22

В понедельник, 4 февраля осадки в виде дождя ожидаются только в Закарпатской, Ивано-Франковской, Тернопольской и Черновицкой областях

Доллар в Украине дешевеет: почему это происходит и что будет в феврале

Вчера, 07:51

Эксперты считают, что в ближайшее время ниже 27 грн цена доллара не опустится

Ручная кладь в самолетах: что и где можно провозить

Вчера, 07:38

За прошлый год множество авиакомпаний существенно ужесточили правила провоза ручной клади

Украинцы не спешат узаконивать свои евробляхи: что будет дальше

31 января, 07:27

По данным ГФС, растаможено лишь 50 тысяч евроблях из почти двух миллионов