Золотые слитки не покидали хранилища Центробанка Венесуэлы – СМИ

Золотые слитки уже взвесили и приготовили к отправке, однако они не покинули хранилище Центрального банка в Каракасе

Фото: Pixabay

Золотые слитки не покидали хранилища Центробанка Венесуэлы – СМИ //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/324/bca/5c5324bca7d2c.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/324/bca/5c5324bca7d2c.jpg 2019-02-01T22:54:50+02:00 Другие страны Золотые слитки уже взвесили и приготовили к отправке, однако они не покинули хранилище Центрального банка в Каракасе

Власти Венесуэлы отложили планы по вывозу из Венесуэлы 20 тонн золота, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Источник агентства рассказал, что золотые слитки уже взвесили и приготовили к отправке, однако они не покинули хранилище Центрального банка в Каракасе. Источник агентства рассказал, что он не знает, куда планировалось отправить золото.

Агентство оценило стоимость слитков в $850 млн и отмечает, что "это важный источник благосостояния в стране, которая под руководством Мадуро пришла к крайней бедности". Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в пятницу обвинил Мадуро в том, что он крадет ресурсы у венесуэльцев, чтобы "заплатить за российское вмешательство".

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"Мадуро не только просит иностранной военной поддержки, чтобы сохранить остатки неудавшейся диктатуры, но и, как рассказывают СМИ, вывозит полный самолет венесуэльских активов. Он крадет ресурсы у народа, чтобы заплатить за российское вмешательство?", – написал Болтон, комментируя сообщение СМИ о том, что Венесуэла планирует продать золото из запасов своего Центробанка ОАЭ.

Ранее представители парламента Венесуэлы заявляли, что в их страну был направлен пустой самолет из России, который якобы должен был вывести часть золотовалютного фонда страны.

Ранее оппозиционные депутаты Национальной ассамблеи Венесуэлы потребовали от властей прояснить ситуацию с попыткой вывезти из центрального банка страны в Российскую Федерацию около 20 тонн золота.

В Национальной ассамблее заявили, что соответствующую информацию депутатам сообщили сотрудники Банка Венесуэлы.

По данным оппозиционных депутатов, самолет за золотом уже прибыл из Москвы в Каракас.

Напомним, заявка правительства президента Венесуэлы Николаса Мадуро о возвращении в страну золотых слитков на сумму 1,2 млрд долларов была отклонена банком Англии.

В то же время, США передали лидеру оппозиции Хуано Гуайдо частичный контроль над активами Венесуэлы в американских банках.

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