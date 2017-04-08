Активные игры с летающей тарелкой: фрисби поможет сбросить вес и улучшить работу сердца

Мы продолжаем спецпроект, в котором рассказываем, где и как жители Днепра могут заниматься различными видами спорта и активно отдыхать. Весна — пора пикников и отдыха на природе. Чтобы разнообразить подобное времяпровождение, существует масса подвижных игр, но одной из самых популярных и полезных для тела является так называемый фрисби, или игра в летающую тарелку.

Фрисби — это диск из пластика с загнутыми краями диаметром 20—25 сантиметров с особыми аэродинамическими качествами. При запуске такого диска возникает подъемная сила, которая достаточно долгое время удерживает его в воздухе, что позволяет бросать тарелку на большие расстояния. Историю игры связывают с именем американца Уолтера Фридерика Моррисона и... НЛО. Дело было в 1940-е, когда тема пришельцев была особенно популярна — именно тогда Моррисону пришла в голову идея игры с тарелкой, которая напоминает по форме неопознанный летающий объект. Ну а само название "фрисби" появилось лет десять спустя с легкой руки студентов Йельского университета. Молодые ребята вместо того чтобы покупать "правильную" тарелку в магазине, бросали друг в друга жестяными подставками для пирогов компании Frisbie Pie Company, которые они называли просто — фрисби, а саму игру — фрисбинг. Именно это название со временем распространилось по всему миру.

Сегодня есть более десяти вариантов игры во фрисби, начиная с перебрасывания тарелки из рук в руки так, чтобы диск не упал на землю, и заканчивая сложными командными играми. Самая популярная командная игра — алтимат фрисби, считающаяся полноценным видом спорта. В нее играют две команды до семи человек в каждой, при этом цель атакующих — провести диск в зону соперника. Если маневр проходит, то команде начисляется одно очко. В свою очередь защищающаяся команда должна перехватить или сбить диск, — в этом случае команды меняются ролями.

Впрочем, фрисби хорош тем, что играть можно практически в любом месте для отдыха — на пляже, в парке, даже в помещении. Стоимость самой тарелки относительно невысокая — брендовые диски, которые гарантированно прослужат долго, можно купить в магазинах начиная от 150 грн, а самую обычную, "китайскую", тарелку можно взять на рынке в три раза дешевле. Зачастую во фрисби играют небольшими компаниями, но можно поиграть и самостоятельно, тогда игра будет чем-то напоминать гольф. Только вместо мячиков используется диск, а вместо лунок — специальные корзинки, в которые забрасываются диски. Корзинки расставляются на определенной дистанции, и нужно пройти ее за наименьшее количество бросков так, чтобы диск побывал во всех корзинках. К слову, к такой забаве можно подключить даже собаку — когда хозяин бросает диск, а питомец его приносит. С летающим диском веселье гарантировано!

ЭКСПЕРТ: "ПОМОЖЕТ СЕРДЦУ И СБРОСИТЬ ВЕС"

В 2016-м на государственном уровне в Украине фрисби признали официальным видом спорта. Так, игра перешла на абсолютно новый уровень. "Фрисби состоит из нескольких дисциплин: алтимат, диск-гольф, гатс, ДДЦ. Игра хороша тем, что подходит абсолютно всем, как в качестве обычного средства для веселья, так и в качестве серьезного спорта. Кстати, командные игры во фрисби очень зрелищны, и напоминают что-то среднее между американским футболом и баскетболом, — рассказывает тренер по фрисби Андрей Свириденко. — В то же время играть в нее может каждый, при этом полезна она не только как источник позитивных эмоций. Это прекрасная зарядка для рук, во время которой разрабатываются суставы и мышцы. Бросание и ловля тарелки-фрисби улучшает координацию, внимание и скорость реакции. При этом разгружается позвоночник, улучшается работа сердечно-сосудистой системы. Отлично фрисби подойдет и тем, кто стремится сбросить лишний вес".

Так, за 45 минут игры, по словам специалиста, сжигается порядка 300 ккал. А профессиональные спортсмены за 90 минут — длительность матча в алтимат-фрисби, пробегают около восьми километров, сжигая 700 ккал.

К слову, благодаря фрисби-фристайлу игроки могут выполнять с диском удивительно красивые трюки. "Это достаточно сложный вид спорта, напоминающий жонглирование. Но освоивший его всегда будет в центре внимания и к тому же — в отличной физической форме, ведь тут задействованы абсолютно все группы мышц, — отмечает Свириденко. — В качестве командной игры популярен и такой подвид фрисби, как гатс. В него играют две команды — от одного до пяти игроков в каждой, которые становятся друг напротив друга на расстоянии 14 метров. Игрок должен бросить диск в соперника так, чтобы тот не смог его поймать, но при этом его бросок должен быть обязательно сделан в ограниченную вытянутыми руками соперников зону. Цель игры состоит в том, чтобы первыми набрать 21 очко". Играть специалист советует на песке или газоне, ведь, падая на асфальт, диск покроется царапинами, да и спортсменам падать на твердое покрытие опаснее.

ГДЕ В ДНЕПРЕ ПОБРОСАТЬ ТАРЕЛКУ

ПЛЯЖИ И ЗЕЛЕНЫЕ ЗОНЫ В ПАРКАХ

Для игры во фрисби большинству днепрян отлично подойдут городские пляжи и зеленые зоны, где много места и мягкое покрытие в виде песка и травы

Пляж на Монастырском острове

Пляж парка "Сагайдак"

Пляж на косе ж/м Победа

Приднепровский пляж

Парк им. Глобы

Тоннельная балка

КРЫТЫЕ ЗАЛЫ

Тем, кто не хочет зависеть от погоды, занимаясь любимой игрой, подойдут спортивные залы, которые в Днепре можно арендовать в среднем за 100 грн в час

ул. Коробова, 3

ул. Комбрига Петрова, 17

ул. Космонавтов, 10

ул. Рабочая, 75-а

ул. Тополиная, 37

пр-т Дмитрия Яворницкого ,14

пер. Евгения Коновальца, 6

ул. Симиренковская, 76

ул. Передовая, 427

ул. Передовая, 800-а

ул. Знаменская, 23

ул. Крепостная, 42-а

пр-т Мира, 51-а

ул. Янтарная, 71-а

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ул. Бориса Кротова, 19

ул. Даниила Галицкого, 52

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