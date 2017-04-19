СБУ накрыла в Одессе конвертцентр, который отмывал деньги 30 компаний

Из-за незаконных финансовых оборотов госбюджет недополучил около 100 миллионов гривен

В Одессе правоохранители остановили деятельность конвертационного центра, через который "отмывались" деньги местных коммерческих структур. Об этом заявили в пресс-службе СБУ.

"Организаторы "конверта" обслуживали 30 компаний, которые занимаются импортом-экспортом товаров. Дельцы помогали клиентам переводить деньги в наличные и уклоняться от уплаты налогов", – уточнили в пресс-службе СБУ.

Силовики считают, что госбюджет не дополучил около 100 миллионов гривен налогов из-за работы конвертцентра.

Во время обысков в офисе и дома у фигурантов дела оперативники изъяли более 30 печатей фиктивных предприятий, а также бухгалтерскую и платежную документацию, которая доказывает проведение финансовых оборотов.

Открыто уголовное производство, ведется досудебное расследование.

Ранее сообщалось, что в Одессе накрыли конвертцентр с оборотом в 30 миллионов гривен.