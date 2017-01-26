Грузинский боец Церцвадзе вышел на свободу из Лукьяновского СИЗО

Бывший боец полка "Азов" Гия Церцвадзе освобожден из Лукьяновского следственного изолятора в Киеве.

"Как и обещал – Гия Церцвадзе на свободе. Украина своих не сдает. В том числе – если это свои грузины", – написал генеральный прокурор Украины Юрий Луценко на странице в Фейсбуке в четверг.

Пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган на своей странице в Фейсбуке отметила: "Как и обещал генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, только что боец АТО из Грузинского легиона Гия Церцвадзе вышел на свободу из Лукьяновского СИЗО".

В свою очередь адвокат Церцвадзе Ксения Проконова пояснила, что с ее подзащитного снят временный арест по решению прокуратуры, но его судьба еще окончательно не решена ввиду того, что продолжается экстрадиционная проверка.

Как сообщалось, Церцвадзе, разыскиваемый Интерполом по подозрению в совершении в 2003 году убийства на территории РФ, был задержан 15 января в аэропорту "Жуляны", после чего Соломенский районный суд Киева применил к нему временный арест сроком на 40 суток.

23 января защита Церцвадзе обжаловала его арест.

Заместитель генпрокурора Украины Евгений Енин предположил, что Украина по международному праву может отказаться от экстрадиции Церцвадзе в случае угрозы его жизни. Замгенпрокурора отметил, что как только будут собраны все документы и все компетентные органы передадут свои выводы, Генпрокуратура примет окончательное решение с учетом всех аспектов, в том числе национальных интересов Украины.

Генпрокурор Луценко после переговоров с Грузинским корпусом в составе ВСУ, с генпрокурором Грузии и представителем грузинской оппозиции заявил, что их обращения и анализ положений международных конвенций дает основания не только для освобождения Церцвадзе из-под ареста на время экстрадиционной проверки, но и для дальнейшего решения об отказе в выдаче его РФ.

Апелляционный суд Киева 26 января перенес рассмотрение апелляции на арест Г.Церцвадзе на 3 февраля.