Погода на завтра: февраль начнется легким потеплением

Сегодня, 16:03

Днем синоптики обещают украинцам до +4, но ночные морозы еще продержатся

Днем немного станет теплее в Украине. Фото: AFP
Днем немного станет теплее в Украине. Фото: AFP

В среду, 1 февраля, в Киеве переменная облачность, без осадков, на дорогах местами гололедица, ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -11...-13 градусов, днем -3...-5 градусов.

На западе переменная облачность, без осадков, на дорогах местами гололедица, ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -3...-11 градусов, днем -2...+4 градуса.

В Карпатах без осадков, температура воздуха ночью -3...-8 градусов, днем +2...-3 градуса.

На севере переменная облачность, без осадков, на дорогах местами гололедица, ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -10...-18 градусов, днем -1...-8 градусов.

В центре переменная облачность, без осадков, на дорогах местами гололедица, ветер западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -10...-18 градусов, в Днепропетровской области до -20 градусов, днем -1...-8 градусов.

На востоке переменная облачность, без осадков, на дорогах местами гололедица, ветер западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -19...-24 градуса, днем -5...-10 градусов.

На юге переменная облачность, без осадков, на дорогах местами гололедица, ветер западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -8...-14 градусов, днем -4...+3 градуса.
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