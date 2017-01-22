Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Последние новости Украины
19-летняя девушка по простыням сбежала из квартиры парня, который избивал ее три дня http://www.segodnya.ua/img/article/7905/38_main.1485048716.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7905/38_tn.1485048716.jpg Украина Молодочй человек наносил девушке телесные повреждения в течение нескольких суток

19-летняя девушка по простыням сбежала из квартиры парня, который избивал ее три дня

Сегодня, 04:58

Молодочй человек наносил девушке телесные повреждения в течение нескольких суток

Между молодыми людьми возник конфликт на почве ревности. Фото: from-ua.com
Между молодыми людьми возник конфликт на почве ревности. Фото: from-ua.com

В Николаеве правоохранители задержали злоумышленника, который трое суток удерживал в квартире избитую девушку. Как сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области, воспользовавшись отсутствием правонарушителя, потерпевшая была вынуждена бежать из дома бывшего парня по простыням, спускаясь с третьего этажа дома. Когда 19-летней девушке удалось освободиться, она обратилась за помощью к подруге семьи. О том, что произошло, женщина рассказала родным пострадавшей, которые отвезли ее в больницу.

По словам девушки, в тот день она приехала домой к своему бывшему парню, отреагировав на его приглашение наладить дружеские отношения. Между молодыми людьми возник конфликт на почве ревности и 24-летний молодой человек начал избивать подругу. Рассказывая о событиях, девушка отметила, что, злоумышленник наносил ей телесные повреждения в течение нескольких суток. А когда увидел, что у нее рассечен лоб, то зашил ей рану самостоятельно бытовым принадлежностями: обычными нитками и иглой. По словам заявительницы, от пережитого она находилась в состоянии полусознания, не имея возможности воспрепятствовать чему либо.

Осознав, что натворил, молодой человек сообщил подруге, что она должна быть у него дома, пока не исчезнут следы от побоев.

1-20-1_frsw84v_01.

Разбив мобильный потерпевшей, молодой человек закрыл девушку в квартире и пошел по делам, чем она и воспользовалась. Потерпевшая связала все простыни и одеяла, которые были в доме, и спустилась с третьего этажа на крышу магазина, слезть с которого ей помог прохожий.

Работники Ингульского отдела полиции, получив разрешение суда, провели обыск в квартире злоумышленника и изъяли вещественные доказательства его противоправных действий.

По заключению судебно-медицинской экспертизы полученные пострадавшей травмы относятся к категории средней тяжести. Следственным отделением Ингульского отдела полиции в Николаевской области расследуется уголовное производство, начатое по признакам ч.2 ст.146 УК Украины (незаконное лишение свободы или похищение человека), наказывается ограничением свободы на срок до 5 лет, или лишением свободы на тот же срок. Решается вопрос о предоставлении дополнительной квалификации событиям.

Молодой человек задержан в порядке ст.208 УПК Украины. Следователями по согласованию с органами прокуратуры готовится ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде содержания злоумышленника под стражей.
избиение, из окна

Вы сейчас просматриваете новость "19-летняя девушка по простыням сбежала из квартиры парня, который избивал ее три дня". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Интерфакс-Украина

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Происшествия и криминал

Фото с сайта Rodina.news

Женщина выпала из окна многоэтажки в Житомирской области

18 Января, 18:11

Пенсионерка упала на крышу аптеки, пристроенную к дому. Случайные прохожие, ставшие свидетелями происшествия, сразу же вызвали спасателей и медиков

Происшествия и криминал

Фото: pmg.ua

В кафе Винницкой области пьяные полицейские избили супругов

18 Января, 17:34

Сейчас обвинительное заключение в отношении работников полиции за совершение хулиганских действий направлено в суд

Мир

Фото: Twitter

Мужчина в гневе сбросил стиральную машину на автомобиль

9 Января, 19:05

Житель Турции решил отомстить водителю, который занял его парковочное место 

Харьков

Парень бросился из окна. Фото: e1.ru

Житель Харькова покалечил себя из-за любовной драмы

6 Января, 10:19

Молодой человек неудачно попытался свести счеты с жизнью

Харьков

Фото: pixabay.com

В Харькове женщина разбилась, выпав из окна

30 Декабря 2016, 19:25

Полиция выясняет все причины трагедии 

Мир

От полученных повреждений ребенок скончался, фото АТН

В Подмосковье женщина вытолкнула семилетнего ребенка из окна пятнадцатого этажа

26 Декабря 2016, 23:37

От полученных повреждений ребенок скончался

Мир

Подозреваемый задержан. Фото: sb.by

В России 25-летний отец выбросил годовалого сына с 8 этажа

25 Декабря 2016, 01:30

От полученных повреждений ребенок скончался

Днепр

Копа будут судить. Фото: stickerpro.ru

В Кривом Роге копа будут судить за удары ногой в живот

19 Декабря 2016, 16:10

Досудебное расследование завершено и направлено в суд

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.