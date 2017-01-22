19-летняя девушка по простыням сбежала из квартиры парня, который избивал ее три дня

В Николаеве правоохранители задержали злоумышленника, который трое суток удерживал в квартире избитую девушку. Как сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области, воспользовавшись отсутствием правонарушителя, потерпевшая была вынуждена бежать из дома бывшего парня по простыням, спускаясь с третьего этажа дома. Когда 19-летней девушке удалось освободиться, она обратилась за помощью к подруге семьи. О том, что произошло, женщина рассказала родным пострадавшей, которые отвезли ее в больницу.

По словам девушки, в тот день она приехала домой к своему бывшему парню, отреагировав на его приглашение наладить дружеские отношения. Между молодыми людьми возник конфликт на почве ревности и 24-летний молодой человек начал избивать подругу. Рассказывая о событиях, девушка отметила, что, злоумышленник наносил ей телесные повреждения в течение нескольких суток. А когда увидел, что у нее рассечен лоб, то зашил ей рану самостоятельно бытовым принадлежностями: обычными нитками и иглой. По словам заявительницы, от пережитого она находилась в состоянии полусознания, не имея возможности воспрепятствовать чему либо.

Осознав, что натворил, молодой человек сообщил подруге, что она должна быть у него дома, пока не исчезнут следы от побоев.

Разбив мобильный потерпевшей, молодой человек закрыл девушку в квартире и пошел по делам, чем она и воспользовалась. Потерпевшая связала все простыни и одеяла, которые были в доме, и спустилась с третьего этажа на крышу магазина, слезть с которого ей помог прохожий.

Работники Ингульского отдела полиции, получив разрешение суда, провели обыск в квартире злоумышленника и изъяли вещественные доказательства его противоправных действий.

По заключению судебно-медицинской экспертизы полученные пострадавшей травмы относятся к категории средней тяжести. Следственным отделением Ингульского отдела полиции в Николаевской области расследуется уголовное производство, начатое по признакам ч.2 ст.146 УК Украины (незаконное лишение свободы или похищение человека), наказывается ограничением свободы на срок до 5 лет, или лишением свободы на тот же срок. Решается вопрос о предоставлении дополнительной квалификации событиям.

Молодой человек задержан в порядке ст.208 УПК Украины. Следователями по согласованию с органами прокуратуры готовится ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде содержания злоумышленника под стражей.