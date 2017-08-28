26 лет независимой Украине: как отметили праздник

Четыре тысячи украинских военных и – впервые в истории – несколько сотен военнослужащих из восьми государств-членов НАТО, Грузии и Молдовы. Министры обороны большинства этих стран стояли на трибуне рядом с первыми лицами Украины. Пришли на Майдан три бывших президента, министры, депутаты, главы церквей. И безусловно – тысячи киевлян и гостей столицы. Петр Порошенко в своем торжественном выступлении заявил – Украина окончательно разорвала отношения с империей. Худшее – уже позади, и Украина обязательно будет успешной. Президент поблагодарил воинов, сражающихся на востоке страны, и почтил минутой молчания всех украинцев, погибших в этой необъявленой войне.

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"Меньше всего, чего хочет Россия, так это успешной Украины. Как будто она вообще никакой Украины не воспринимает. И поэтому в кремлевских "лабораториях" то Новороссию выдумывают... То, как совсем недавно, провозгласили Малороссию. Ну что на это скажешь?", – отметил президент.

Напомним, 24 августа Украина отпраздновала День Независимости. Утром президент Порошенко с семьей принял участие в молитве за Украину, а на Майдане в Киеве почтили минутой молчания память погибших во время войны на Донбассе. Также президент присвоил двум бойцам АТО звание Героя Украины. Торжественные мероприятия прошли и в других городах Украины.