26 лет независимой Украине: как отметили праздник

Сегодня, 00:22

Пришли на Майдан три бывших президента, министры, депутаты, главы церквей


Четыре тысячи украинских военных и – впервые в истории – несколько сотен военнослужащих из восьми государств-членов НАТО, Грузии и Молдовы. Министры обороны большинства этих стран стояли на трибуне рядом с первыми лицами Украины. Пришли на Майдан три бывших президента, министры, депутаты, главы церквей. И безусловно – тысячи киевлян и гостей столицы. Петр Порошенко в своем торжественном выступлении заявил – Украина окончательно разорвала отношения с империей. Худшее – уже позади, и Украина обязательно будет успешной. Президент поблагодарил воинов, сражающихся на востоке страны, и почтил минутой молчания всех украинцев, погибших в этой необъявленой войне.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Меньше всего, чего хочет Россия, так это успешной Украины. Как будто она вообще никакой Украины не воспринимает. И поэтому в кремлевских "лабораториях" то Новороссию выдумывают... То, как совсем недавно, провозгласили Малороссию. Ну что на это скажешь?", – отметил президент.

Напомним, 24 августа  Украина отпраздновала День Независимости. Утром президент Порошенко с семьей принял участие в молитве за Украину, а на Майдане в Киеве почтили минутой молчания память погибших во время войны на Донбассе. Также президент присвоил двум бойцам АТО звание Героя Украины. Торжественные мероприятия прошли и в других городах Украины.
видео, праздник, Майдан, день независимости, участие

Вы сейчас просматриваете новость "26 лет независимой Украине: как отметили праздник". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Люди

Матвей Скляренко. Фото: facebook.com/LexyMaryana

Внук Ады Роговцевой стал героем парада на Крещатике

Вчера, 07:40

Матвей попал на страницы иностранных таблоидов

Украина

Авиашоу на Днепропетровщине в День Независимости собрало 25 тысяч зрителей – Резниченко

26 Августа, 12:36

В небе были воздушные асы из Днепра, Харькова, Киева, Запорожья

Россия

"Крым – не мой! Ворованного не принимаю!": в Петербурге прошла акция в поддержку Украины

25 Августа, 21:49

В российском Санкт-Петербурге 24 августа провели акцию в поддержку Украины  

Украина

День Независимости в Одессе: концерт возле Дюка

25 Августа, 17:20

По инициативе руководителя области Степанова в Одессе на День Независимости выступили ведущие украинские группы

Происшествия

Взрыв на Грушевского напугал киевлян

Герой Украины о взрыве на Грушевского: "Мои родные пострадали случайно"

25 Августа, 15:59

Военный сообщил, что у его жены врачи вынули осколки из ноги, у тещи - из руки и шеи

Люди

Видеохит: солдат НАТО станцевал под волынку в центре Киева

25 Августа, 07:25

Вчера в Киеве прошел военный парад, впервые в истории в нем участвовали военные из стран НАТО

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования