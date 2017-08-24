26 мгновений Независимости: чем запомнился каждый год нашей страны

В 1992 году насчитали больше всего ученых, а 2015 год стал самым здоровым

Несмотря на то, что 26 лет независимости для многих украинцев пролетели как одно мгновение — они все же были насыщены победами и поражениями, радостями и горестями. "Сегодня" вспомнила, чем отличился каждый из этих годов и раздала 26 номинаций "самых-самых". Для этого мы использовали данные Госслужбы статистики, а также профильных министерств и ведомств.

Оказалось, в 1994-м больше всего украинцев прокатилось на поездах, в 1998 году в стране насчитали больше всего людей пенсионного возраста, в 2000-м усыновили больше всего детей-сирот, в 2008 году к нам приехало больше всего зарубежных туристов. Кроме того, в 2011-м власти объявили настоящую войну мусору, 2010 год запомнился аномальной жарой, а в 2016-м наши аграрии собрали рекордный за все годы независимости урожай зерна.

Несмотря на то, что нынешний 2017 год уже прошел свой экватор, у него все еще есть время войти в историю благодаря своим достижениям и победам. Лично нам хотелось бы верить, что он запомнится украинцам как самый счастливый, а лучше мирный, год независимости.

1991 ГОД: САМЫЙ ЛЮБВЕОБИЛЬНЫЙ

Год отличился максимальным количеством браков — 493 тыс. (против 229 тыс. в 2016-м) и рожденных малышей — 630 тыс. (против 397 тыс. в 2016-м).

1992 ГОД: САМЫЙ УМНЫЙ

Этот год можно считать самым научным, потому как в Украине насчитали максимальное количество ученых — 248,4 тыс. (в 2015-м их было 63,8 тыс.).

1993 ГОД: САМЫЙ ОБЕСЦЕНЕННЫЙ

Украинцы до сих пор помнят, как их карбованцы на глазах превращались в бумагу — страну накрыла рекордная гиперифляция в 10256%.

1994 ГОД: САМЫЙ РЕЛЬСОВЫЙ

Путешествия на поездах были в топе популярности — "Укрзализныця" в 1994-м перевезла рекордные 630 млн пассажиров (389 млн в 2016-м).

1995 ГОД: САМЫЙ КРИМИНАЛЬНЫЙ

Самым опасным годом из 90-х стал 1995-й. По официальным данным ГПУ, в стране произошло 641,8 тысячи преступлений (592,6 тыс. в 2016-м).

1996 ГОД: САМЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

Украина обзавелась двумя госатрибутами: в ночь с 27 на 28 июня приняли Конституцию, а с сентября страна перешла на гривни.

1997 ГОД: САМЫЙ КОСМИЧЕСКИЙ

В Украине появился первый "незалежный" космонавт — 46-летний полковник ВВС Леонид Каденюк совершил 16-суточный полет на шаттле США "Колумбия".

1998 ГОД: САМЫЙ УВАЖАЕМЫЙ

Согласно официальной статистике, этот год отметился рекордным количеством зарегистрированных пенсионеров — 14,53 млн человек (12,2 — в 2016 году).

1999 ГОД: САМЫЙ ГУМАННЫЙ

В декабре Конституционный суд отменил смертную казнь, на которую ранее был наложен мораторий, для вступления Украины в Совет Европы.

2000 ГОД: САМЫЙ СЕМЕЙНЫЙ

Миллениум запомнился бумом на усыновление детей: именно в этом году новые семьи нашли 7692 малыша (против 2963 детей в 2016 году).

2001 ГОД: САМЫЙ МИССИОНЕРСКИЙ

Год запомнился первым и пока единственным визитом Папы Римского в Украину — для Иоанна Павла II это был 94-й заграничный вояж.

2002 ГОД: САМЫЙ ЧИТАЮЩИЙ

Согласно официальной статистике, в 2002-м было зарегистрировано наибольшее количество печатных изданий — 3045 (против 1656 в 2016-м).

2003 ГОД: САМЫЙ ТОРГОВЫЙ

Власти насчитали в стране самое большое количество официально зарегистрированных рынков — 2891 (2134 в 2015-м).

2004 ГОД: САМЫЙ "ЗОЛОТОЙ"

На Олимпиаде в Афинах мы взяли 8 золотых медалей, футболист Андрей Шевченко получил "Золотой мяч", а боксер Виталий Кличко — титул чемпиона WBC.

2005 ГОД: САМЫЙ СМЕРТОНОСНЫЙ

В этом году украинцев стало на 782 тыс. меньше — это рекордное количество смертей за последние 26 лет (583 тыс. в 2016-м).

2006 ГОД: САМЫЙ СЕТЕВОЙ

В Украину пришли первые соцсети — ВКонтакте и Одноклассники. Спустя 10 лет каждая насчитывала 12 млн украинцев, но в 2017-м обе запретили.

2007 ГОД: САМЫЙ АВАРИЙНЫЙ

Год отметился самым большим количеством ДТП — в МВД зафиксировали 63 554 аварии, из которых 8404 — смертельные (в 2016-м — 26 782 ДТП).

2008 ГОД: САМЫЙ ТУРИСТИЧЕСКИЙ

По данным Госпогранслужбы, нашу страну посетило максимальное количество иностранных туристов — 25,4 млн (против 13,3 млн в 2016-м).

2009 ГОД: САМЫЙ НЕАЗАРТНЫЙ

Украина попрощалась с казино из-за запрета игорного бизнеса — закрыли более 10 тысячи залов. Нарушителям грозит штраф в 25,6 млн грн.

2010 ГОД: САМЫЙ ЖАРКИЙ

Погода удивила температурным рекордом: в Луганске 12 августа зафиксировали самую высокую температуру воздуха +42 °C.

2011 ГОД: САМЫЙ ЧИСТЫЙ

По официальной статистике, в этот год власти объявили решительную войну мусору и утилизировали больше всего отходов — 153,6 млн тонн.

2012 ГОД: САМЫЙ ФУТБОЛЬНЫЙ

Впервые в истории наша страна принимала крупный футбольный чемпионат Евро-2012, который посетили около 2 млн человек.

2013 ГОД: САМЫЙ РЕВОЛЮЦИОННЫЙ

Год войдет в историю как самый переломный: в ноябре в Киеве стартовал Евромайдан, когда 2 млн человек вышли бороться за курс на евроинтеграцию.

2014 ГОД: САМЫЙ ТРАГИЧНЫЙ

Украинцы запомнят 2014-й в слезах: 108 погибших на Евромайдане, 336 бойцов — в Иловайском котле и около 200 — в боях за Донецкий аэропорт.

2015 ГОД: САМЫЙ ЗДОРОВЫЙ

В этом году украинцы болели реже всего: в стране, по данным Минздрава, зарегистрировали лишь 26 789 случаев заболеваний (против 27 361 в 2016-м).

2016 ГОД: САМЫЙ УРОЖАЙНЫЙ

Этим годом особенно гордятся в Минагрополитики: собран рекордный урожай в 66 млн тонн зерна (минимальный — 20 млн в 2003-м).