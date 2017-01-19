30-летний житель Херсонщины дома синтезировал амфетамин (фото)
Мужчина обустроил дома нарколабораторию по изготовлению психотропных препаратов
В Херсонской области сотрудники управления по противодействию наркопреступности выявили подпольную нарколабораторию по изготовлению психотропных препаратов. Как установили правоохранители, 30-летний мужчина у себя дома синтезировал амфетамин, сообщает в соцсети Департамент противодействия наркопреступности.
У правонарушителя изъяли порядка 120 г амфетамина. Фото: facebook.com/DPN.NP
В подпольной лаборатории полицейские обнаружили оборудование для изготовления амфетамина с наслоением психотропа и прекурсоры - вещества, часто используемые при производстве, изготовлении, переработке наркотических средств и психотропных веществ.
В доме мужчины полицейские обнаружили оборудование для изготовления амфетамина. Фото: facebook.com/DPN.NP
"Непосредственно у правонарушителя полицейские изъяли порядка 120 г амфетамина. Стоимость изъятого психотропа на нелегальном наркорынке составляет почти 30 тысяч гривен", – сообщили в ведомстве.
На данный момент по факту правонарушения ведется досудебное расследование.
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