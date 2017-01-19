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30-летний житель Херсонщины дома синтезировал амфетамин (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7895/47_main.1484758762.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7895/47_tn.1484758762.jpg Украина Мужчина обустроил дома нарколабораторию по изготовлению психотропных препаратов

30-летний житель Херсонщины дома синтезировал амфетамин (фото)

Сегодня, 01:45

Мужчина обустроил дома нарколабораторию по изготовлению психотропных препаратов

Мужчина занимался производством амфетамина. Фото: facebook.com/DPN.NP
Мужчина занимался производством амфетамина. Фото: facebook.com/DPN.NP

В Херсонской области сотрудники управления по противодействию наркопреступности выявили подпольную нарколабораторию по изготовлению психотропных препаратов. Как установили правоохранители, 30-летний мужчина у себя дома синтезировал амфетамин, сообщает в соцсети Департамент противодействия наркопреступности. 

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У правонарушителя изъяли порядка 120 г амфетамина. Фото: facebook.com/DPN.NP

В подпольной лаборатории полицейские обнаружили оборудование для изготовления амфетамина с наслоением психотропа и прекурсоры -  вещества, часто используемые при производстве, изготовлении, переработке наркотических средств и психотропных веществ.

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В доме мужчины полицейские обнаружили оборудование для изготовления амфетамина. Фото: facebook.com/DPN.NP

"Непосредственно у правонарушителя полицейские изъяли порядка 120 г амфетамина. Стоимость изъятого психотропа на нелегальном наркорынке составляет почти 30 тысяч гривен", – сообщили в ведомстве.

На данный момент по факту правонарушения ведется досудебное расследование
наркотики, правоохранители, оборудование, амфетамин, полицейские

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Автор:

Дарья Нинько

Источник:

"Сегодня"

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