30-летний житель Херсонщины дома синтезировал амфетамин (фото)

В Херсонской области сотрудники управления по противодействию наркопреступности выявили подпольную нарколабораторию по изготовлению психотропных препаратов. Как установили правоохранители, 30-летний мужчина у себя дома синтезировал амфетамин, сообщает в соцсети Департамент противодействия наркопреступности.

У правонарушителя изъяли порядка 120 г амфетамина. Фото: facebook.com/DPN.NP

В подпольной лаборатории полицейские обнаружили оборудование для изготовления амфетамина с наслоением психотропа и прекурсоры - вещества, часто используемые при производстве, изготовлении, переработке наркотических средств и психотропных веществ.

В доме мужчины полицейские обнаружили оборудование для изготовления амфетамина. Фото: facebook.com/DPN.NP

"Непосредственно у правонарушителя полицейские изъяли порядка 120 г амфетамина. Стоимость изъятого психотропа на нелегальном наркорынке составляет почти 30 тысяч гривен", – сообщили в ведомстве.

На данный момент по факту правонарушения ведется досудебное расследование.