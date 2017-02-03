В Авдеевке боевики использовали запрещенные Минскими договоренностями боеприпасы – Минобороны

За прошлую неделю в зоне боевых действий военные саперы очистили от мин примерно 3 га местности, обезвредив при этом 362 взрывоопасных предмета. В Авдеевке, в районе которой последние несколько дней боевики вели интенсивные обстрелы, группы разминирования продолжают очищать жилые кварталы от неразорвавшихся боеприпасов. Об этом на брифинге рассказал спикер Министерства обороны полковник Дмитрий Гуцуляк. При этом, большинство из неразорвавшихся боеприпасов, которыми обстреливали район Авдеевки, запрещены Минскими договоренностями, отмечают в Минобороны.

"Следует отметить, что большинство боеприпасов, выявленных и обезвреженных военными саперами в Авдеевке, запрещены для использования согласно Минским договоренностям", – сказал Гуцуляк.

Всего с начала противостояния на Донбассе инженерно-саперные подразделения ВСУ обезвредили более 142 тысяч минно-взрывных устройств и очистили от взрывоопасных предметов 2 797 га территории в Донецкой и Луганской областях, рассказали в Минобороны.

Напомним, что ситуация в районе Авдеевки обострилась несколько дней назад – с 29 января боевики интенсивно обстреливали эту территорию. 31 января в городе было объявлено чрезвычайное положение в связи с обострением ситуации и угрозой гуманитарной катастрофы.