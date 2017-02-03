В Авдеевке боевики использовали запрещенные Минскими договоренностями боеприпасы – Минобороны

Сегодня, 15:10

Военные саперы продолжают очищать жилые кварталы Авдеевки от взрывоопасных предметов

Разрушенные дома в Авдеевке. Фото: twitter
Разрушенные дома в Авдеевке. Фото: twitter

За прошлую неделю в зоне боевых действий военные саперы очистили от мин примерно 3 га местности, обезвредив при этом 362 взрывоопасных предмета. В Авдеевке, в районе которой последние несколько дней боевики вели интенсивные обстрелы, группы разминирования продолжают очищать жилые кварталы от неразорвавшихся боеприпасов. Об этом на брифинге рассказал спикер Министерства обороны полковник Дмитрий Гуцуляк. При этом, большинство из неразорвавшихся боеприпасов, которыми обстреливали район Авдеевки, запрещены Минскими договоренностями, отмечают в Минобороны.

"Следует отметить, что большинство боеприпасов, выявленных и обезвреженных военными саперами в Авдеевке, запрещены для использования согласно Минским договоренностям", – сказал Гуцуляк.

Всего с начала противостояния на Донбассе инженерно-саперные подразделения ВСУ обезвредили более 142 тысяч минно-взрывных устройств и очистили от взрывоопасных предметов 2 797 га территории в Донецкой и Луганской областях, рассказали в Минобороны.

Напомним, что ситуация в районе Авдеевки обострилась несколько дней назад – с 29 января боевики интенсивно обстреливали эту территорию. 31 января в городе было объявлено чрезвычайное положение в связи с обострением ситуации и угрозой гуманитарной катастрофы.
чрезвычайное положение, ВСУ, обстрелы, авдеевка, жилые кварталы
Все новости по теме Авдеевка.

Вы сейчас просматриваете новость "В Авдеевке боевики использовали запрещенные Минскими договоренностями боеприпасы – Минобороны". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Автор:

Дарья Нинько

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Донбасс

Следы пусков ракет РСЗО, Донецк. Фото: Bellingcat

Живой щит: боевики стреляют из жилых кварталов Донецка - Bellingcat

Сегодня, 11:24

Расследование показало, что незаконные вооруженные формирования обстреливают Авдеевку с позиций рядом с гражданскими объектами

Донбасс

Авдеевка, фото facebook.com/Bogdan Taranin

В Авдеевке ранен фоторепортер из Великобритании – врач

Сегодня, 10:45

Мужчина получил множественные осколочные ранения лица, проникающее ранение левого глаза, ранение века правого глаза и слепое непроникающее ранение грудной клетки

Донбасс

Павел Жебривский. Фото: Facebook

Российская сторона в СЦКК согласилась на прекращение огня

Сегодня, 09:54

Жебривский рассказал о гарантиях, по которым с до 18.00  ремонтники смогут работать с оборванными ЛЭП у Авдеевки

Донбасс

Боевики обстреляли пункт пропуска "Марьинка". Фото: AFP

Боевики атаковали пограничников

Сегодня, 09:34

Противник обстрелял пункт пропуска "Марьинка"

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования