Стало известно, сколько российских военных осуждено в Украине

За ведение агрессивной войны против Украины осужден 31 военнослужащий Российской Федерации, сообщает со ссылкой на заместителя генерального прокурора Украины – главного военного прокурора Анатолия Матиоса "5 канал".

"У нас есть приговоры судей по военнослужащим РФ. Все видели Александрова и Ерофеева – они приговорены к 12 и 14 годам и не обжаловали эти приговоры, так как их обменивали. О чем это говорит? Они признали свою войну, и то, что принимали участие в агрессивной войне относительно нашего государства на территории нашего государства – это неоспоримые доказательства. И таких фактов, я бы мог привести много.... 57 человек приговорены, из них 31 – военный РФ – это приговоры украинского суда. Фактически обвинительные акты еще доставлены в суд в отношении 27 человек", – сказал Матиос.