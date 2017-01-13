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Стало известно, сколько российских военных осуждено в Украине http://www.segodnya.ua/img/article/7878/31_main.1484260128.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7878/31_tn.1484260128.jpg Украина По словам главного военного прокурора, в суд доставлены обвинительные акты в отношении еще 27 человек

Стало известно, сколько российских военных осуждено в Украине

Сегодня, 00:55

По словам главного военного прокурора, в суд доставлены обвинительные акты в отношении еще 27 человек

Анатолий Матиос. Фото из открытых источников
Анатолий Матиос. Фото из открытых источников

За ведение агрессивной войны против Украины осужден 31 военнослужащий Российской Федерации, сообщает со ссылкой на заместителя генерального прокурора Украины – главного военного прокурора Анатолия Матиоса "5 канал".

"У нас есть приговоры судей по военнослужащим РФ. Все видели Александрова и Ерофеева – они приговорены к 12 и 14 годам и не обжаловали эти приговоры, так как их обменивали. О чем это говорит? Они признали свою войну, и то, что принимали участие в агрессивной войне относительно нашего государства на территории нашего государства – это неоспоримые доказательства. И таких фактов, я бы мог привести много.... 57 человек приговорены, из них 31 – военный РФ – это приговоры украинского суда. Фактически обвинительные акты еще доставлены в суд в отношении 27 человек", – сказал Матиос.
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Источник:

Интерфакс-Украина

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