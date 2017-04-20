Адвокат: Повестка Януковичу не имеет юридической силы

Сам же экс-президент намерен участвовать в судебном заседании, отмечает его защитник

Беглый экс-президент Виктор Янукович не обязан являться в Оболонский районный суд Киева, так как повестка ему не имеет юридической силы, а вот его защита будет присутствовать на заседании. Об этом заявил в эфире телеканала "112 Украина" адвокат Виталий Сердюк.

Он объяснил, что без уведомления российского Минюста о вызове в суд, повестка Януковичу не имеет юридической силы.

"Я обязательно буду присутствовать в суде. О вызове Виктора Януковича скажу, что каждый гражданин Украины, который находится за границей, согласно требованиям закона, вызывается через Минюст той страны, где он находится. Никаких вызовов в порядке, предусмотренном ст. 135 УПК сделано не было. Поэтому Янукович не считается официально уведомленным о времени и месте рассмотрения дела и суд не сможет приступить к рассмотрению без надлежащего вызова лица в суд… То, что вы видели на сайте судебной власти, то, что опубликовано о направлении повестки по почте, не имеет никакой юридической силы и приведет к невозможности рассмотрения дела по существу", – заявил адвокат.

Сам же экс-президент намерен участвовать в судебном заседании, отмечает Сердюк.

"В суд уже было подано заявление, где защита требовала вызвать через Минюст РФ, во-вторых, защитой уже подано заявление об обеспечении участия Януковича в данном процессе. Он имеет право участвовать, и он будет участвовать", – заверил защитник Януковича.

Как сообщалось, на портале "Судебная власть Украины" опубликована повестка, согласно которой Виктора Януковича вызывают в Оболонский районный суд Киева на заседание 4 мая 2017 года в качестве обвиняемого по делу о государственной измене.

Ранее сообщалось, что уголовное производство по обвинению экс-президента Украины Виктора Януковича будет рассматривать коллегия из трех судей Оболонского районного суда в составе председателя суда Владислава Девятко, его заместителя Дмитрия Камбулова и судьи гражданско-административной коллегии судей Максима Титова.