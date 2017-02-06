Адвокаты Януковича обратились в ЕСПЧ

Сегодня, 15:09

Адвокаты экс-президента инициировали обращение в ЕСПЧ по вопросу заочного осуждения своего подзащитного

Виктор Янукович. Фото: ТАСС
Виктор Янукович. Фото: ТАСС

Адвокаты экс-президента Украины Виктора Януковича обращаются в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) по делу о его заочном осуждении. Об этом рассказал адвокат Януковича Виталий Сердюк.

По его словам, такое обращение правомерно после отказа Апелляционного суда Киева рассматривать жалобу защиты Януковича на решение суда первой инстанции, которым было дано разрешение на специальное (заочное) расследование в отношении беглого экс-президента.

"Защита сегодня получила бесспорные основания для неотложного обращения в ЕСПЧ по делу о государственной измене. Сегодняшний беспрецедентный факт отказа Апелляционного суда начать рассмотрение жалобы защиты на решение Печерского районного суда по специальному (заочному) расследованию является для этого достаточным доказательством", – отметил Сердюк.

Он также добавил, что это решение Апелляционного суда Киева будет положено в качестве основного доказательства "политического давления на судебную систему в Украине" по этому делу.

Напомним, глава администрации экс-президента Виктора Януковича Андрей Клюев и экс-глава правительства Николай Азаров заявили о своей ответственности за происходящее в Украине в 2014 году и о своих ошибках во время пребывания у власти.
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Интерфакс-Украина

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