Александр Гладкий поедет на сборы с "Динамо"

Главный тренер киевского "Динамо" Сергей Ребров во время общения с болельщиками рассказал о том, что форвард Александр Гладкий отправится на сбор вместе с командой.

- Гладкий с нами едет на сбор. Этого игрока выбрал я. Да, я согласен, он не забил ни одного мяча в первой части чемпионата, но как раньше я верил в него, так и сейчас мы дадим ему шанс. У нас когда-то было достаточно игроков, которых мы покупали за серьезные деньги, подписывали контракт на пять лет, а эти игроки сидели и ничего не показывали, мы их отдавали в аренду, ждали предложений, чтобы отбить какие-то деньги.

Александр Гладкий пришел в нашу команду бесплатно, когда я разговаривал с ним, то видел его желание драться за эмблему нашего клуба. Если бы я этого бы не видел, то его бы здесь не было. И сейчас он, когда попадает в 18 или не попадает, но он выходит и пашет на тренировке. Вы видите вершину айсберга: он не забил много мячей, кому-то он нравится, кому-то нет, но он делает, то что может.

Напомним, что раньше были разговоры о том, что Гладкий ведет переговоры с другими клубами.