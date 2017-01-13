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Александр Гладкий поедет на сборы с "Динамо" http://www.segodnya.ua/img/article/7881/46_main.1484333507.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7881/46_tn.1484333507.jpg Украина Наставник киевлян Сергей Ребров готов дать шанс форварду

Александр Гладкий поедет на сборы с "Динамо"

Сегодня, 20:51

Наставник киевлян Сергей Ребров готов дать шанс форварду

Александр Гладкий остается в Киеве. Фото ФК &quot;Динамо&quot;
Александр Гладкий остается в Киеве. Фото ФК "Динамо"

Главный тренер киевского "Динамо" Сергей Ребров во время общения с болельщиками рассказал о том, что форвард Александр Гладкий отправится на сбор вместе с командой.

- Гладкий с нами едет на сбор. Этого игрока выбрал я. Да, я согласен, он не забил ни одного мяча в первой части чемпионата, но как раньше я верил в него, так и сейчас мы дадим ему шанс. У нас когда-то было достаточно игроков, которых мы покупали за серьезные деньги, подписывали контракт на пять лет, а эти игроки сидели и ничего не показывали, мы их отдавали в аренду, ждали предложений, чтобы отбить какие-то деньги.

Александр Гладкий пришел в нашу команду бесплатно, когда я разговаривал с ним, то видел его желание драться за эмблему нашего клуба. Если бы я этого бы не видел, то его бы здесь не было. И сейчас он, когда попадает в 18 или не попадает, но он выходит и пашет на тренировке. Вы видите вершину айсберга: он не забил много мячей, кому-то он нравится, кому-то нет, но он делает, то что может.

Напомним, что раньше были разговоры о том, что Гладкий ведет переговоры с другими клубами.
футбол, Динамо Киев, Сергей Ребров, Александр Гладкий

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XSport

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