Александр Караваев: "Переход в "Фенербахче" – большой шаг в моей карьере"

Украинский полузащитник Александр Караваев прокомментировал переход в "Фенербахче".

- Счастлив от того, что заключил контракт с "Фенербахче". После того, как я впервые прочитал о трансфере в прессе, хотел увидеть официальное предложение, когда встретился с менеджером. Я был в восторге после встречи с ним. Потому что "Фенербахче" – это клуб с большой и древней историей. Это большой шаг в моей карьере. Знаю, что в команде есть люди с мировым именем. Для меня очень важно работать с таким тренером и игроками. После матчей с "Фенербахче" очень хорошо запомнились их болельщики. Они создают много шума. Мы играли в разных странах, но, могу отметить, что фанаты "Фенербахче" одни из лучших в мире", – сказал Караваев в интервью официальному сайту "канареек".

Напомним, сегодня Караваев успешно прошел медицинский осмотр, после которого об его аренде было объявлено официально. Игрок также определился с номером – на спине украинца будет красоваться цифра "11".