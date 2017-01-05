Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Последние новости Украины
Александр Караваев: "Переход в "Фенербахче" – большой шаг в моей карьере" http://www.segodnya.ua/img/article/7858/75_main.1483648186.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7858/75_tn.1483648186.jpg Украина Игрок сборной Украины осваивается в турецком клубе

Александр Караваев: "Переход в "Фенербахче" – большой шаг в моей карьере"

Сегодня, 22:25

Игрок сборной Украины осваивается в турецком клубе

Александр Караваев в новом клубе. Фото ФК &quot;Фенербахче&quot;
Александр Караваев в новом клубе. Фото ФК "Фенербахче"

Украинский полузащитник Александр Караваев прокомментировал переход в "Фенербахче".

- Счастлив от того, что заключил контракт с "Фенербахче". После того, как я впервые прочитал о трансфере в прессе, хотел увидеть официальное предложение, когда встретился с менеджером. Я был в восторге после встречи с ним. Потому что "Фенербахче" – это клуб с большой и древней историей. Это большой шаг в моей карьере. Знаю, что в команде есть люди с мировым именем. Для меня очень важно работать с таким тренером и игроками. После матчей с "Фенербахче" очень хорошо запомнились их болельщики. Они создают много шума. Мы играли в разных странах, но, могу отметить, что фанаты "Фенербахче" одни из лучших в мире", – сказал Караваев в интервью официальному сайту "канареек".

Напомним, сегодня Караваев успешно прошел медицинский осмотр, после которого об его аренде было объявлено официально. Игрок также определился с номером – на спине украинца будет красоваться цифра "11".
футбол, Фенербахче, Александр Караваев

Вы сейчас просматриваете новость "Александр Караваев: "Переход в "Фенербахче" – большой шаг в моей карьере"". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

FootBoom

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Украина

Встреча Караваева в Стамбуле. Фото ФК "Фенербахче"

Полузащитник сборной Украины Александр Караваев прибыл в Стамбул

Сегодня, 12:05

Футболист продолжит свою карьеру в "Фенербахче"

Украина

Александр Караваев. Фото AFP

Караваев: "О финансовых условиях в "Фенербахче" не думал, главное - попасть в команду такого уровня"

1 Января, 10:54

В "Заре" хотели оставить игрока, но понимали, что это большой шаг вперед и не препятствовали

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.