Американский дипломат назвал условия для сближения Украины с США

Президент США Дональд Трамп хочет видеть Украину привлекательным партнером, а для этого Киев должен провести соответствующие реформы. Такое мнение выразил экс-посол США в Украине, директор направления контроля над вооружениями Института Брукингса Стивен Пайфер в интервью ЛІГА.net.

По его словам, отношения Украины и США будут развиваться в положительном ключе, если Киев ускорит реформы.

"Если будет выполнена программа сотрудничества с МВФ, если будут приняты сложные решения по пенсионной и земельной реформам, если будет осуществлена приватизация, которая остановилась за последние пару лет, если будут приняты более сильные меры по борьбе с коррупцией", – сказал Пайфер.

Он отметил, что Украине нужно показать США и Западу стремление к изменениям.

"Украина сделала много полезных вещей за последние два года: в энергетике, повысила тарифы на электричество. Однако до сих пор в восприятии Запада Украина сделала меньше, чем могла, и это делает Украину менее привлекательным партнером в восприятии Трампа. Трамп любит победителей и Украина должна стремиться быть победителем", – подчеркнул экс-посол США.

Дипломат добавил, что поражение реформ может привести к уменьшению поддержки Украины.

Как рассказывал народный депутат Дмитрий Тымчук, Дональд Трамп уже осознал все реалии международной политики и довольно жестко настроен в отношении России, поэтому у Украины появилась возможность сблизиться с США.