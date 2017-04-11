Американский дипломат назвал условия для сближения Украины с США

Вчера, 12:46

Украине нужно показать Западу стремление к изменениям, считает экс-посол США

Стивен Пайфер. Фотограф: Михаил Фомичев
Стивен Пайфер. Фотограф: Михаил Фомичев

Президент США Дональд Трамп хочет видеть Украину привлекательным партнером, а для этого Киев должен провести соответствующие реформы. Такое мнение выразил экс-посол США в Украине, директор направления контроля над вооружениями Института Брукингса Стивен Пайфер в интервью ЛІГА.net.

По его словам, отношения Украины и США будут развиваться в положительном ключе, если Киев ускорит реформы.

"Если будет выполнена программа сотрудничества с МВФ, если будут приняты сложные решения по пенсионной и земельной реформам, если будет осуществлена приватизация, которая остановилась за последние пару лет, если будут приняты более сильные меры по борьбе с коррупцией", – сказал Пайфер.

Он отметил, что Украине нужно показать США и Западу стремление к изменениям.

"Украина сделала много полезных вещей за последние два года: в энергетике, повысила тарифы на электричество. Однако до сих пор в восприятии Запада Украина сделала меньше, чем могла, и это делает Украину менее привлекательным партнером в восприятии Трампа. Трамп любит победителей и Украина должна стремиться быть победителем", – подчеркнул экс-посол США.

Дипломат добавил, что поражение реформ может привести к уменьшению поддержки Украины.

Как рассказывал народный депутат Дмитрий Тымчук, Дональд Трамп уже осознал все реалии международной политики и довольно жестко настроен в отношении России, поэтому у Украины появилась возможность сблизиться с США.
США, трамп, дипломат, пайфер, реформы

Вы сейчас просматриваете новость "Американский дипломат назвал условия для сближения Украины с США ". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мир

Глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль. Фото: скриншот

Без России и Ирана невозможно разрешить конфликт в Сирии – МИД Германии

Вчера, 12:24

Москва и Тегеран поддерживают режим сирийского президента Башара Асада и оказывают ему военную поддержку

Мир

США больше не будут мировым полицеским. Фото: svitua.com.ua

В Белом доме обозначили приоритеты внешней политики США

Вчера, 09:26

Спайсер отмечает, что Америка больше не будет играть роль мирового полицейского

Мир

Дональд Трамп. Фото: AFP

Трамп, Мэй и Меркель высказались за привлечение Асада к ответственности за химатаки

Вчера, 05:32

В понедельник состоялись два телефонных разговора Трампа с Мэй и Меркель

Мир

После химической атаки в Идлибе. Фото: AFP

Гудков объяснил, как химатака в Сирии изменила США

Вчера, 04:30

Америка возвращается в качестве геополитического игрока на Ближний Восток, считает российский политик

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования