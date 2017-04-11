Американский дипломат назвал условия для сближения Украины с США
Украине нужно показать Западу стремление к изменениям, считает экс-посол США
Президент США Дональд Трамп хочет видеть Украину привлекательным партнером, а для этого Киев должен провести соответствующие реформы. Такое мнение выразил экс-посол США в Украине, директор направления контроля над вооружениями Института Брукингса Стивен Пайфер в интервью ЛІГА.net.
По его словам, отношения Украины и США будут развиваться в положительном ключе, если Киев ускорит реформы.
"Если будет выполнена программа сотрудничества с МВФ, если будут приняты сложные решения по пенсионной и земельной реформам, если будет осуществлена приватизация, которая остановилась за последние пару лет, если будут приняты более сильные меры по борьбе с коррупцией", – сказал Пайфер.
Он отметил, что Украине нужно показать США и Западу стремление к изменениям.
"Украина сделала много полезных вещей за последние два года: в энергетике, повысила тарифы на электричество. Однако до сих пор в восприятии Запада Украина сделала меньше, чем могла, и это делает Украину менее привлекательным партнером в восприятии Трампа. Трамп любит победителей и Украина должна стремиться быть победителем", – подчеркнул экс-посол США.
Дипломат добавил, что поражение реформ может привести к уменьшению поддержки Украины.
Как рассказывал народный депутат Дмитрий Тымчук, Дональд Трамп уже осознал все реалии международной политики и довольно жестко настроен в отношении России, поэтому у Украины появилась возможность сблизиться с США.
Вы сейчас просматриваете новость "Американский дипломат назвал условия для сближения Украины с США ". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"
Комментарии