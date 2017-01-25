Американский волонтер учит украинцев сортировать мусор (видео)

Волонтер международного Корпуса Мира поселился в Винницкой области. Американец Дейн Стивс учит украинцев сортировать мусор. Рассказывает и показывает, почему полезно распределять мусор. Причем делает это исключительно на украинском языке.

24-летний Дэйн Стивс приехал в город Бар несколько месяцев назад. Родной штат Орегон покинул, чтобы сделать Украину чище.

Его рабочее место – в небольшой депутатской комнате. Здесь вместе с коллегой Романом планируют задачи на день.

"Сегодня у нас есть презентация в третьей школе. О нашем проекте, о сортировке мусора. Будут семинары здесь для учеников и нам надо говорить с учителями", – отметил Дейн Стивс, волонтер.

Вместе с Романом волонтер Корпуса Мира идет в школу. С собой Дейн несет собственноручно сделанный макет мусорного бака. Объясняет, контейнеры вскоре установят у каждого учебного заведения. Просит детей выбрасывать туда бумагу и пластиковые бутылки.

Свои лекции Дейн проводит на украинском языке. Его коллеги признаются – не верили, что парень выучит язык за три месяца.

"Не зная языка, нельзя вообще ничего сделать. Общине. Полезного, я имею в виду. Потому что, как бы ты не говорил – часть населения все равно тебя не поймет", – отметил Роман Мочарный, волонтер.

О пользе сортировки мусора Дейн рассказывает и прохожим. Специальные баки установили на улицах.

В Украине Дейн планирует жить минимум полтора года. Этого требует контракт. Надеется, за это время местные привыкнут сортировать мусор, и город станет чище. А в ближайших планах американца – установить еще 15 контейнеров в спальных районах.

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