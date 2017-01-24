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АМКУ оштрафовал "Борисполь" на 12,7 млн грн http://www.segodnya.ua/img/article/7912/65_main.1485260810.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7912/65_tn.1485260810.jpg Украина Антимонопольный комитет обязал аэропорт устранить нарушения до марта 2017 года

АМКУ оштрафовал "Борисполь" на 12,7 млн грн

Сегодня, 14:26

Антимонопольный комитет обязал аэропорт устранить нарушения до марта 2017 года

АМКУ оштрафовал &quot;Борисполь&quot;. Фото: Facebook / airportboryspil
АМКУ оштрафовал "Борисполь". Фото: Facebook / airportboryspil

Антимонопольный комитет Украины (МКУ) оштрафовал аэропорт "Борисполь" на больше, чем 12,78 млн грн. Об этом написала госуполномоченный АМКУ Агия Загребельская на своей странице в Facebook.

"Закончили слушания дела о злоупотреблении ГП "МА "Борисполь" монопольным положением на рынке специализированных услуг аэропорта. Наложили на ГП "МА "Борисполь" штраф в размере 12,78 млн грн", – написала Загребельская.

В частности, АМКУ уличил госпредприятие в совершении действий, которые могли привести к ограничению конкуренции на рынках наземного обслуживания на территории "Борисполя".

Согласно сообщению Загребельской, такие действия заключаются в необоснованном отказе в согласовании заявок на получение сертификата соответствия на осуществление аэропортовой деятельности и промедлении во время согласования внутренней документации ООО "Интеравиа", необходимой для получения сертификата соответствия на осуществление аэропортовой деятельности. Также ГП обвиняют в установлении платы за пользование инфраструктурой аэропорта на необоснованном уровне.

Кроме штрафа, аэропорт обязан до 1 марта 2017 года прекратить нарушение путем приведения платы за пользование инфраструктурой аэропорта и оборудованием, которое не входит в инфраструктуру, но при этом используется для предоставления услуг по наземному обслуживанию, до экономически обоснованного уровня.

Также аэропорт должен разграничить счета на свою деятельность по управлению инфраструктурой и регуляторной деятельности, с одной стороны, и счета на предоставление услуг по наземному обслуживанию, с другой, не допуская после такого распределения субсидирование деятельности по наземному обслуживанию за счет доходов, полученных от своей деятельности по управлению инфраструктурой и регуляторной деятельности.
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Источник:

"Сегодня"

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