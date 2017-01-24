АМКУ оштрафовал "Борисполь" на 12,7 млн грн
Антимонопольный комитет обязал аэропорт устранить нарушения до марта 2017 года
Антимонопольный комитет Украины (МКУ) оштрафовал аэропорт "Борисполь" на больше, чем 12,78 млн грн. Об этом написала госуполномоченный АМКУ Агия Загребельская на своей странице в Facebook.
"Закончили слушания дела о злоупотреблении ГП "МА "Борисполь" монопольным положением на рынке специализированных услуг аэропорта. Наложили на ГП "МА "Борисполь" штраф в размере 12,78 млн грн", – написала Загребельская.
В частности, АМКУ уличил госпредприятие в совершении действий, которые могли привести к ограничению конкуренции на рынках наземного обслуживания на территории "Борисполя".
Согласно сообщению Загребельской, такие действия заключаются в необоснованном отказе в согласовании заявок на получение сертификата соответствия на осуществление аэропортовой деятельности и промедлении во время согласования внутренней документации ООО "Интеравиа", необходимой для получения сертификата соответствия на осуществление аэропортовой деятельности. Также ГП обвиняют в установлении платы за пользование инфраструктурой аэропорта на необоснованном уровне.
Кроме штрафа, аэропорт обязан до 1 марта 2017 года прекратить нарушение путем приведения платы за пользование инфраструктурой аэропорта и оборудованием, которое не входит в инфраструктуру, но при этом используется для предоставления услуг по наземному обслуживанию, до экономически обоснованного уровня.
Также аэропорт должен разграничить счета на свою деятельность по управлению инфраструктурой и регуляторной деятельности, с одной стороны, и счета на предоставление услуг по наземному обслуживанию, с другой, не допуская после такого распределения субсидирование деятельности по наземному обслуживанию за счет доходов, полученных от своей деятельности по управлению инфраструктурой и регуляторной деятельности.
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