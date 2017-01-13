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Анатолий Тимощук может стать играющим тренером "Зенита" http://www.segodnya.ua/img/article/7881/4_main.1484323046.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7881/4_tn.1484323046.jpg Украина Украинский футболист ведет переговоры с питерским клубом

Анатолий Тимощук может стать играющим тренером "Зенита"

Сегодня, 17:55

Украинский футболист ведет переговоры с питерским клубом

Тимощук может продолжить играть в футбол. Фото AFP
Тимощук может продолжить играть в футбол. Фото AFP

Полузащитник Анатолий Тимощук, который ведет переговоры о возвращении в "Зенит" в качестве тренера, может продолжить игровую карьеру.

Украинец может заключить контракт футболиста с "Зенитом-2" и ближайшие три месяца провести в команде в качестве играющего тренера.

В таком случае уже завтра Тимощук в составе второй команды петербургского клуба вылетит в Испанию на сбор.
футбол, Анатолий Тимощук, Зенит Санкт-Петербург

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Источник:

СЭ

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