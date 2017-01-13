Анатолий Тимощук может стать играющим тренером "Зенита"
Украинский футболист ведет переговоры с питерским клубом
Полузащитник Анатолий Тимощук, который ведет переговоры о возвращении в "Зенит" в качестве тренера, может продолжить игровую карьеру.
Украинец может заключить контракт футболиста с "Зенитом-2" и ближайшие три месяца провести в команде в качестве играющего тренера.
В таком случае уже завтра Тимощук в составе второй команды петербургского клуба вылетит в Испанию на сбор.
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