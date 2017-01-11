Анатолий Тимощук принял предложение "Зенита"
Экс-полузащитник сборной Украины станет помощником Мирчи Луческу
Бывший полузащитник "Шахтера" и сборной Украины Анатолий Тимощук принял предложение "Зенита" войти в тренерский штаб российской команды.
10 января Анатолий отправится на первый сбор основного состава "Зенита" в Дубай. Соглашение Тимощука будет рассчитано на полтора года.
Ранее сообщалось, что "Зенит" находится на стадии переговоров с Тимощуком по поводу его перехода в тренерский штаб Мирчи Луческу.
37-летний футболист выступал за "Зенит" в 2007–2009 и 2013–2015 годах.
Напомним, что экс-капитан сборной Украины провел 144 матча в футболке национальной команды.
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