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Андрей Медведев стал капитаном сборной Украины по теннису http://www.segodnya.ua/img/article/7820/75_main.1482413534.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7820/75_tn.1482413534.jpg Украина Легендарный теннисист будет готовить команду к Кубку Дэвиса

Андрей Медведев стал капитаном сборной Украины по теннису

Сегодня, 15:28

Легендарный теннисист будет готовить команду к Кубку Дэвиса

Андрей Медведев. Фото Facebook
Андрей Медведев. Фото Facebook

На заседании Президиума Федерации тенниса Украины рассматривался вопрос о назначении капитанов национальных сборных в Кубке Федерации и Кубке Дэвиса на 2017 год.

У руля женской команды остался Михаил Филима, а вот у ребят на этом посту был утвержден Андрей Медведев, сообщает Теннисный клуб.

Таким образом, лучший украинский теннисист в национальной истории станет юбилейным, десятым, капитаном Кубке Дэвиса. До него эту обязанность исполняли: Михаил Филима, Орест Терещук, Владимир Богданов, Андрей Рыбалко, Юрий Черепов, Дмитрий Поляков, Александр Долгополов, Валерий Бурко, Герман Беньяминов.

Андрей Медведев выступал за национальную команду с первого матча, который независимая Украина провела в далеком 1993 году. Продолжал выступать вплоть до 2001 года. Выиграл 22 встречи в одиночном разряде (проиграл – 4) и 11 в парном разряде (6).

Напомним, что свой первый матч Кубка Дэвиса в сезоне 2017 года Украина проведет во втором раунде, в период с 7 по 9 апреля против победителя пары Португалия – Израиль. Независимо от того, кто станет нашим соперником, играть будем на выезде.
теннис, Кубок Дэвиса, Андрей Медведев, сборная Украины по теннису

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