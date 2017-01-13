Андрей Воронин показал страстный поцелуй с женой

Бывший форвард сборной Украины Андрей Воронин сейчас отдыхает с семьей в Эмиратах.

На своей страничке в Instagram Воронин разместил фото страстного поцелуя с супругой Юлией на набережной Дубая.

"А вот такая любовь у нас", – подписал фотографию бывший футболист.

"Дай Бог еще больше Любви и Счастья", "Только пожалуйста любите друг друга всегда искренне и не предавайте друг друга", "Вы такие милые! Побольше вам любви и счастья!" – комментируют друзья Воронина его фото в соцсетях.