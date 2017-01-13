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Андрей Воронин показал страстный поцелуй с женой http://www.segodnya.ua/img/article/7881/29_main.1484328927.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7881/29_tn.1484328927.jpg Украина Экс-футболист продемонстрировал, как любит свою супругу

Андрей Воронин показал страстный поцелуй с женой

Сегодня, 19:35

Экс-футболист продемонстрировал, как любит свою супругу

Воронины в Эмиратах. Фото Instagram
Воронины в Эмиратах. Фото Instagram

Бывший форвард сборной Украины Андрей Воронин сейчас отдыхает с семьей в Эмиратах.

На своей страничке в Instagram Воронин разместил фото страстного поцелуя с супругой Юлией на набережной Дубая.

вот такая любовь у нас", – подписал фотографию бывший футболист.

"Дай Бог еще больше Любви и Счастья", "Только пожалуйста любите друг друга всегда искренне и не предавайте друг друга", "Вы такие милые! Побольше вам любви и счастья!" – комментируют друзья Воронина его фото в соцсетях.

А вот такая любовь у нас

Фото опубликовано Voronin Andrey (@voroninandrey)

поцелуй, футболист, Андрей Воронин

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Источник:

Сегодня|Спорт

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