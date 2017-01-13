Андрей Воронин показал страстный поцелуй с женой
Экс-футболист продемонстрировал, как любит свою супругу
Бывший форвард сборной Украины Андрей Воронин сейчас отдыхает с семьей в Эмиратах.
На своей страничке в Instagram Воронин разместил фото страстного поцелуя с супругой Юлией на набережной Дубая.
"А вот такая любовь у нас", – подписал фотографию бывший футболист.
"Дай Бог еще больше Любви и Счастья", "Только пожалуйста любите друг друга всегда искренне и не предавайте друг друга", "Вы такие милые! Побольше вам любви и счастья!" – комментируют друзья Воронина его фото в соцсетях.
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