Андрей Ярмоленко может продолжить карьеру в Италии
Лидером киевского "Динамо" интересуется "Наполи"
Полузащитник киевского "Динамо" и сборной Украины Андрей Ярмоленко попал в сферу интересов "Наполи", сообщает La Gazzetta dello Sport.
По информации источника, итальянский клуб рассматривает кандидатуру украинца в качестве дублера Хосе Кальехона.
В январе "Наполи", скорее всего, расстанется с Омаром Эль-Каддури, и Маурицио Сарри хотел бы заполучить игрока на правый фланг атаки.
В текущем сезоне Андрей Ярмоленко провел в составе "Динамо" 23 матча, забил 8 голов и отдал 4 результативные передачи.
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