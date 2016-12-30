Андрей Ярмоленко может продолжить карьеру в Италии

Полузащитник киевского "Динамо" и сборной Украины Андрей Ярмоленко попал в сферу интересов "Наполи", сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, итальянский клуб рассматривает кандидатуру украинца в качестве дублера Хосе Кальехона.

В январе "Наполи", скорее всего, расстанется с Омаром Эль-Каддури, и Маурицио Сарри хотел бы заполучить игрока на правый фланг атаки.

В текущем сезоне Андрей Ярмоленко провел в составе "Динамо" 23 матча, забил 8 голов и отдал 4 результативные передачи.