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Андрей Ярмоленко может продолжить карьеру в Италии http://www.segodnya.ua/img/article/7848/13_main.1483116043.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7848/13_tn.1483116043.jpg Украина Лидером киевского "Динамо" интересуется "Наполи"

Андрей Ярмоленко может продолжить карьеру в Италии

Сегодня, 18:35

Лидером киевского "Динамо" интересуется "Наполи"

Андрей Ярмоленко. Фото AFP
Андрей Ярмоленко. Фото AFP

Полузащитник киевского "Динамо" и сборной Украины Андрей Ярмоленко попал в сферу интересов "Наполи", сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, итальянский клуб рассматривает кандидатуру украинца в качестве дублера Хосе Кальехона.

В январе "Наполи", скорее всего, расстанется с Омаром Эль-Каддури, и Маурицио Сарри хотел бы заполучить игрока на правый фланг атаки.

В текущем сезоне Андрей Ярмоленко провел в составе "Динамо" 23 матча, забил 8 голов и отдал 4 результативные передачи.
футбол, Динамо Киев, Андрей Ярмоленко, Наполи

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