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Анна Кравец удивила нарядом: спортивные штаны и туфли на каблуках (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7888/26_main.1484599579.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7888/26_tn.1484599579.jpg Украина Жена футболиста сборной Украины напомнила болельщикам "Киев 1990-х"

Анна Кравец удивила нарядом: спортивные штаны и туфли на каблуках (фото)

Сегодня, 22:46

Жена футболиста сборной Украины напомнила болельщикам "Киев 1990-х"

Анна Кравец. Фото Instagram
Анна Кравец. Фото Instagram

Жена нападающего сборной Украины Артема Кравца удивила своих подписчиков новым фото в социальной сети Instagram. Анна надела спортивные штаны и элегантные туфли на высоких каблуках. Всего за полчаса фотография собрала более полтысячи "лайков".

"Спортивные брюки с высокими каблуками, как-будто в 1993 году в Киеве, но мне это нравится", "Красотка", "Огооо...П-пэтарда", – комментируют подписчики.

Напомним, что Артем Кравец, права на которого принадлежат киевскому "Динамо", на правах аренды выступает за испанскую "Гранаду". Он – лучший бомбардир команды с пятью мячами в Примере.

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чемпионат Испании, Артем Кравец, Гранада, Анна Кравец

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Источник:

Сегодня|Спорт

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