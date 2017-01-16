Анна Кравец удивила нарядом: спортивные штаны и туфли на каблуках (фото)

Жена нападающего сборной Украины Артема Кравца удивила своих подписчиков новым фото в социальной сети Instagram. Анна надела спортивные штаны и элегантные туфли на высоких каблуках. Всего за полчаса фотография собрала более полтысячи "лайков".

"Спортивные брюки с высокими каблуками, как-будто в 1993 году в Киеве, но мне это нравится", "Красотка", "Огооо...П-пэтарда", – комментируют подписчики.

Напомним, что Артем Кравец, права на которого принадлежат киевскому "Динамо", на правах аренды выступает за испанскую "Гранаду". Он – лучший бомбардир команды с пятью мячами в Примере.