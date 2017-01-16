Анна Кравец удивила нарядом: спортивные штаны и туфли на каблуках (фото)
Жена футболиста сборной Украины напомнила болельщикам "Киев 1990-х"
Жена нападающего сборной Украины Артема Кравца удивила своих подписчиков новым фото в социальной сети Instagram. Анна надела спортивные штаны и элегантные туфли на высоких каблуках. Всего за полчаса фотография собрала более полтысячи "лайков".
"Спортивные брюки с высокими каблуками, как-будто в 1993 году в Киеве, но мне это нравится", "Красотка", "Огооо...П-пэтарда", – комментируют подписчики.
Напомним, что Артем Кравец, права на которого принадлежат киевскому "Динамо", на правах аренды выступает за испанскую "Гранаду". Он – лучший бомбардир команды с пятью мячами в Примере.
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