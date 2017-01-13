"Антонов" показал посадку транспортного самолета в пустыне (видео)

Транспортный самолет Ан-22 "Антей" при выполнении перевозки грузов в африканскую Республику Мали был вынужден несколько раз совершать посадку на грунт в пустыне. Об этом сообщает пресс-служба ГП "Антонов".

Стоит отметить, что для транспортного самолета посадка на грунт не самое безопасный летный элемент, однако у летчиков не было выбора, так как в месте назначения не было асфальтированной взлетно-посадочной полосы.

"В декабре 2016 года транспортный самолет Ан-22 "Антей" авиакомпании "Авиалинии Антонова" выполнил программу по перевозке грузов из Европы в Республику Мали. Было выполнено 39 полетов общей продолжительностью 141 часов, перевезено 246 т грузов. При этом семь раз самолет приземлялся на грунтовую полосу аэропорта Гао, Республика Мали. Ни один из других самолетов, которые способны базироваться на аэродромах такого качества, а именно Ан-12, С-130, Ил-76, не смогли бы перевезти большее количество грузов по сравнению с Ан-22", – говорится в сообщении "Антонова".

В компании подчеркнули, что заказчик высоко оценил транспортные возможности Ан-22 и планирует с января продолжить работу в этом направлении.

Ранее "Антонов" похвастался выполнением сложных летных элементов. Так, Военно-транспортный самолет Ан-32, несмотря на свои габариты, умудрился выполнить фигуры высшего пилотажа.