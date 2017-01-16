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Апелляционный суд вынес решение по полковнику Безъязыкову http://www.segodnya.ua/img/article/7887/73_main.1484584133.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7887/73_tn.1484584133.jpg Украина Защита полковника обратилась с жалобой на содержание под стражей в качестве меры пресечения

Апелляционный суд вынес решение по полковнику Безъязыкову

Сегодня, 18:28

Защита полковника обратилась с жалобой на содержание под стражей в качестве меры пресечения

Иван Безъязыков. Фото: president.gov.ua
Иван Безъязыков. Фото: president.gov.ua

Апелляционный суд Киева оставил без удовлетворения жалобу защиты полковника ВСУ Ивана Безъязыков на решение Шевченковского районного суда Киева об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей по подозрению в сотрудничестве с террористическими группировками и государственной измене. Об этом сообщдает УНН.

"Коллегия судей приняла апелляционную жалобу защитников подозреваемого Безъязыков на решение Шевченковского районного суда Киева об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей оставить без удовлетворения", – сказал председательствующий судья.

Как сообщалось, полковнику ВСУ Безъязыков объявлено подозрение в участии в террористической организации.

Экс-начальника разведки одного из армейских корпусов, который после плена перешел на сторону террористов, задержала СБУ.

Открыто уголовное производство по ч.1 ст.258-3 (участие в террористической организации) УК.

Шевченковский районный суд Киева избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей до 8 февраля 2017 года.
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