Апелляционный суд вынес решение по полковнику Безъязыкову

Защита полковника обратилась с жалобой на содержание под стражей в качестве меры пресечения

Апелляционный суд Киева оставил без удовлетворения жалобу защиты полковника ВСУ Ивана Безъязыков на решение Шевченковского районного суда Киева об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей по подозрению в сотрудничестве с террористическими группировками и государственной измене. Об этом сообщдает УНН.

"Коллегия судей приняла апелляционную жалобу защитников подозреваемого Безъязыков на решение Шевченковского районного суда Киева об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей оставить без удовлетворения", – сказал председательствующий судья.

Как сообщалось, полковнику ВСУ Безъязыков объявлено подозрение в участии в террористической организации.

Экс-начальника разведки одного из армейских корпусов, который после плена перешел на сторону террористов, задержала СБУ.

Открыто уголовное производство по ч.1 ст.258-3 (участие в террористической организации) УК.

Шевченковский районный суд Киева избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей до 8 февраля 2017 года.