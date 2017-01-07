Артем Милевский проводит Рождество в тренажерном зале (фото)

Бывший форвард киевского "Динамо" и сборной Украины Артем Милевский показал? что тренируется даже на Рождество. В одной из социальных сетей футболист разместил несколько фотографий из тренажерного зала. "Всех с Рождеством! Каждый встречает его по-разному. Включил спорт-режим, неделя до сборов", – написал Милевский. Фотография собрала уже больше двух тысяч "лайков".

Напомним, что в этом сезоне Артем выступает за клуб "Тосно" из первой российской лиги. Милевский играл в киевском "Динамо" с 2002 по 2013 года, после чего успел сменить пять клубов: "Газиантепспор", "Хайдук" Сплит, "РНК Сплит", Конкордию" и "Тосно".

Артем Милевский "подгорел" на шезлонге у бара в Доминикане (фото)