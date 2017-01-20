Atlantic Council защитит интересы крупнейшей газодобывающей компании Украины

Крупнейшая газодобывающая компания Украины Burisma Group договорилась с Atlantic Council о сотрудничестве, сообщила группа на своем сайте.



Atlantic Council (Атлантический совет США) является одной из наиболее влиятельных неправительственных организаций, близких к Белому дому и определяющих политику США. Соглашение с ними свидетельствует о новых партнерах Burisma в окружении новоизбранного президента Дональда Трампа.



Не случайно, сотрудничество с Украиной, мероприятия и программы непосредственно с Burisma Group будет курировать посол США в Украине (2003-2006) и директор Dinu Patriciu Eurasia Center (структура при Atlantic Council) Джон Хербст. Хербст является авторитетным дипломатом и до сих пор сохраняет влияние внутри американского посольства в Украине.



По словам Джона Хербста, поддержка и сотрудничество с Burisma позволят Atlantic Council расширить деятельность по разработке программ в Украине и создавать новые платформы для обсуждения важных и актуальных вопросов. Не случайно, заявление о сотрудничестве Atlantic Council и Burisma Group появилось накануне работы новой Администрации президента США Дональда Трампа. По мнению экспертов, это позволит более эффективно реализовывать новые совместные проекты в энергетической сфере и заручится поддержкой одной из наиболее авторитетных и влиятельных организаций США.



Соглашение между Burisma и Atlantic Council стало возможным после снятия всех обвинений с компаний Burisma Group и ее собственника Николая Злочевского. Об этом 12 января заявила компания. Ранее Генеральная прокуратура Украины подтвердила отсутствие претензий к компании. "В бюджет Украины уплачено рекордную сумму недоплаченных налогов и штрафов – 180 млн грн", – заявил заместитель Генерального прокурора Украины Евгений Енин, комментируя завершение проверок и закрытие всех дел против Burisma и Злочевского. Всего же за последние два года Burisma уплатила около 6 млрд грн в бюджеты всех уровней, компании группы входят в число крупнейших плательщиков налогов Украины.



Новые партнеры компании – Atlantic Council – при поддержке Burisma намерены разрабатывать и развивать программы трансатлантических отношений по энергобезопасности Европы и мира.



По словам Николая Злочевского, президента Burisma Group, Atlantic Council играет ключевую роль в Украине в построении трансатлантических отношений, демократии и энергетической безопасности. "Посол Хербст был и продолжает быть адвокатом Украины, и Burisma рада иметь возможность поддерживать работу посла и Atlantic Council", – прокомментировал Николай Злочевский.



Atlantic Council (Атлантический совет США) – крупнейший американский неправительственный аналитический центр в области международных отношений атлантического сообщества со штаб-квартирой в Вашингтоне, управляет десятью региональными центрами и функциональными программами, занятыми вопросами международной безопасности и глобального экономического развития.



Burisma Group — независимая газодобывающая компания с активами в Украине, Италии и Казахстане. Начав работу в 2002 году, сегодня компания является крупнейшим частным газодобытчиком Украины с годовым объемом производства около 1,5 млрд кубометров газа и долей рынка 30%. Основными направлениями деятельности Группы Burisma являются разведка и производство, сервис, геотермальная энергетика. В планах компании нарастить добычу природного газа в Украине до 2 млрд кубометров в 2017 году.